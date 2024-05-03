Прожорливые черви завелись в организме россиянки и съели половину печени

Медики из Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ) спасли женщину из Луганска с довольно серьёзным паразитарным заболеванием — эхинококкозом. Черви поразили половину печени пациентки.

Снимок, полученный при проведении спиральной компьютерной томографии у пациентки из Луганска, которую спасли ростовские врачи. Фото © РостГМУ

"Обнаружен значительный объём поражения печени эхинококкозом — практически всей правой и части левой доли. Четыре крупных эхинококковых кисты заместили более 50% ткани печени", — отметил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии РостГМУ Юрий Хоронько.

Перед хирургическим вмешательством врачи ввели пациентке препарат, который помог избавиться от паразитов. По словам медиков, после удаления червей печень женщины восстановится через 8–12 месяцев. При этом уже на второй день после операции она активно двигалась и ела. Кстати, два года назад с таким же диагнозом прооперировали и её супруга.

Специалисты подчеркнули, что гельминты поражают не только печень, но и лёгкие, селезёнку, мозг и сердце. Черви попадают в организм вместе с немытыми овощами и фруктами, а также с грязной водой.