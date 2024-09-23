Откуда взялся новый вариант ковида ХЕС и чем он опасен: объясняет врач Врач Уланкина: Подвид ковида ХЕС появился из-за слияния двух штаммов «омикрона» 23 сентября, 11:13 У коронавируса появился новый вариант под названием XEC. Обложка © АГН «Москва»/Кирилл Зыков

У коронавируса появился новый вариант под названием XEC. Он выделяется высокой скоростью распространения, а по симптоматике похож на недавние подварианты штамма «омикрон». Как он появился и чем опасен, в беседе с Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Вирус постоянно мутирует на фоне растущей заболеваемости. Если мутация даёт патогену какое-то жизненное преимущество, она может закрепиться. Этой осенью всё чаще выявляют случаи заражения новым подвидом коронавируса ХЕС. Он появился из-за слияния генетического материала двух ранее известных штаммов «омикрона». Ольга Уланкина Кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест»

Коронавирусная инфекция поражает преимущественно дыхательные пути, при этом разные штаммы проявляются схожими симптомами: болью в горле, кашлем, одышкой, потерей обоняния. Также человек может ощущать общее недомогание: у него снижается аппетит, появляется слабость, головная боль, может повышаться температура. При этом XEC распространяется быстрее, так как новая мутация усилила способность вируса уклоняться от защитных факторов иммунной системы.

Сегодня нет данных о том, что новый вариант коронавируса вызывает другие симптомы по сравнению с прошлыми вариантами. На глаз отличить один вариант вируса от другого пока нельзя, отмечает Уланкина. Главное помнить, что при появлении признаков заболевания необходимо как можно скорее обратиться к врачу, а не ждать, что недомогание пройдёт само.

«Учитывая, что коронавирусная инфекция распространяется воздушно-капельным путём, лучший способ профилактики — соблюдать дистанцию, то есть не подходить ближе чем на метр к людям, особенно с признаками простуды. Ношение маски и мытьё рук тёплой водой с мылом также хорошо защищают от заражения. Для профилактики по-прежнему есть смысл сделать прививку или ревакцинироваться от коронавирусной инфекции», — посоветовала врач.

Напомним, вариант ковида XEC впервые выявили этим летом в Германии, после его нашли на территории ещё нескольких стран Европы, Северной Америки и Азии. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, однако образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре.

Авторы Андрей Горяничев