Россиянин, заразившийся новым вариантом ковида XEC, переболел в лёгкой форме

Житель Республики Башкортостан, одним из первых заразившийся новым вариантом CoViD-19 XEC, перенёс заболевание в лёгкой форме и лечился дома. Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, что 25 сентября стало известно, что в РФ подтверждены первые два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC. Один из них зафиксирован в Ростовской области, а другой в столице Башкортостана — Уфе. Симптомы этой вариации вируса схожи с теми, которыми обладали предыдущие версии: больное горло, кашель, снижение обоняния, потеря аппетита, боль в теле, усталость, заложенный нос, головная боль и лихорадка.