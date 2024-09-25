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25 сентября, 15:34

Россиянин, заразившийся новым вариантом ковида XEC, переболел в лёгкой форме

Житель Республики Башкортостан, одним из первых заразившийся новым вариантом CoViD-19 XEC, перенёс заболевание в лёгкой форме и лечился дома. Об этом заявили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Заболевший перенёс инфекцию в лёгкой форме. Лечение проходил амбулаторно», — указано в публикации.

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Напомним, что 25 сентября стало известно, что в РФ подтверждены первые два случая заболевания новым вариантом коронавируса XEC. Один из них зафиксирован в Ростовской области, а другой в столице Башкортостана — Уфе. Симптомы этой вариации вируса схожи с теми, которыми обладали предыдущие версии: больное горло, кашель, снижение обоняния, потеря аппетита, боль в теле, усталость, заложенный нос, головная боль и лихорадка.

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Shutterstock / FOTODOM / Clara Murcia

Юрий Лысенко
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