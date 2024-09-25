Снова удалёнка и маски? Россиянам рассказали, чего ждать от стремительного ковида ХЕС Врач Уланкина считает, что носить маски нужно в сезон высокой вирусной нагрузки 25 сентября, 10:39 Женщина в маске. Обложка © freepik / senivpetro

Заболеваемость различными штаммами ковида уже перестала быть сенсацией, сейчас болезнь перешла в категорию сезонных и стала такой же медицинской рутиной, как тот же грипп осенью и зимой. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, комментируя необходимость носить маски и придерживаться ковидных ограничений.

Необходимость в карантине и связанных с этим ограничениях может появиться, если мы столкнёмся с новой, особенно коварной вариацией вируса SARS-CoV-2 или каким-то неизученным патогеном. Пока же ситуация стабильна и носить маски без необходимости не стоит Ольга Уланкина кандидат медицинских наук, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест»

По её словам, с приходом холодов россиян опять ждёт традиционный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Но это будет штатная ситуация, к которой каждый должен быть готов, подчеркнула медик. Она посоветовала внимательно относиться к своему самочувствию: при первых признаках недомогания оставаться дома и обратиться к врачу. Если у человека высокая температура держится дольше трёх дней, появилась одышка, боль в груди, усилились другие симптомы, то, возможно, речь идёт о ковиде.

Уланкина отметила, что домашний режим поможет снизить риск осложнений и обезопасит окружающих от распространения вируса. А вот носить маски имеет смысл в общественных местах в сезон высокой вирусной нагрузки, причём и здоровым людям, и тем, кто уже заразился, подчеркнула врач. Она напомнила, что обычные тканевые маски эффективны не дольше 2 — 3 часов, поэтому их важно почаще менять, иначе толка в них не будет.

«Снизить вероятность заражения помогают элементарные правила гигиены, о которых все знают с детства, но не всегда соблюдают, увы. Нужно почаще проветривать помещение, обязательно мыть руки после улицы и поездок в общественном транспорте», — продолжила собеседница Life.ru.

Сейчас специалисты сообщают о новом штамме коронавируса. И хотя у него высокая степень заразности, говорить об очередной волне эпидемии не приходится. Таким мнением поделилась также инфекционист, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний Моники им. Владимирского Елена Мескина. Она подчеркнула, что симптомы остаются такими же, как и у других штаммов ковида: боль в горле, температура и кашель.

«Именно поэтому отделить его по клинике от других вариантов коронавируса невозможно, только по специальным лабораторным анализам. Это может привести к тому, что будет большее количество случаев заболевших. Но, в целом, эта разновидность коронавируса уже довольно давно, около 5 — 6 месяцев», — отметила Мескина.

По её прогнозам, подъём заболеваемости будет, но в пределах сезонного вируса. К тому же, как добавила врач, у большинства людей уже имеется иммунитет к большому числу разновидностей коронавируса, поэтому защитная функция организма обязательно сработает.

Напомним, вариант ковида XEC впервые выявили этим летом в Германии, после его нашли на территории ещё нескольких стран Европы, Северной Америки и Азии. Самые ранние случаи заболевания этим подвидом относят к маю 2024 года, однако образцы XEC оказались в международной базе данных GISAID только в сентябре. По словам кандидата медицинских наук, врача — эксперта лаборатории «Гемотест» Ольги Уланкиной, этот подвид выделяется высокой скоростью распространения, а по симптоматике похож на недавние подварианты штамма «омикрон».

Авторы Андрей Горяничев