Заболеваемость ковидом в РФ волнообразна из-за появления новых вариантов, заявил учёный

Рост заболеваемости COVID-19 в России происходит из-за появления новых штаммов, уверен профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он рассказал NEWS.ru, что в данный момент наблюдается определённая волнообразность заражаемости из-за пиковости ковида.

Эксперт подчеркнул, что пики COVID-19 привязаны к появлению новых штаммов, а волнообразность заболевания повторяется в средние каждые пять месяцев. Вирусолог полагает, что сейчас наступила очередная волна.

«Дальше заболевание будет протекать именно таким образом, тем более сейчас нет чёткого варианта коронавируса, который везде бы доминировал. Вариант FLiRT и другие вряд ли способны создать такую картину. Благо эта волна превышает фон не в десятки раз, а в разы», — отметил эксперт.