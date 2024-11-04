Женщины с этими именами под прицелом Плутона — кому пора менять карьеру в ноябре 2024

Ноябрь — месяц перемен, и не для всех он пройдёт спокойно. Знак зодиака Скорпион, которым управляет Плутон, вступает в свои права, а это значит, что нам предстоит время больших и неожиданных перемен. Особенно сильно это почувствуют женщины с определёнными именами. Какую роль здесь играют «острые звуки» и почему именно этим дамам пора задуматься о смене профессии?

«Острые» имена и влияние знака зодиака Скорпион

Какие женские имена подталкивают к смене карьеры в ноябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NASA images

Скорпион — знак зодиака, который любит интенсивность и глубину. Власть над ним держит Плутон — планета трансформаций, мощных перемен и прорывов. В этом ноябре 2024 года его влияние коснётся людей с «острыми» звуками в имени — тех, кто способен принимать решительные шаги, кого не пугают изменения и кто готов выйти за пределы привычного.

Женщин с какими именами ждут перемены в жизни

Плутон и Скорпион: как выбрать правильную профессию в ноябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Среди них, как рассказывает астролог Борис Зак, можно выделить такие, как Екатерина, Ирина, Мария, Тамара, Анфиса, Сарра, Раиса — и все другие, в которых звучит энергичная буква «р» или заканчиваются на «иса». Именно эти звуки, по мнению эксперта, делают своих обладательниц восприимчивыми к энергиям, которые в ноябре 2024 года нацелены на трансформации. В этом месяце такие женщины будут особенно готовы к переменам, как в личной жизни, так и на профессиональном поприще.

Профессии под знаком Плутона

Кому из женщин срочно стоит сменить работу в ноябре 2024 года. Фото © Шедеврум

Плутон и знак зодиака Скорпион не склонны к скуке и посредственности. Эти силы требуют от нас движения в сторону чего-то сильного, значительного, что требует риска и мужества. В ноябре женщины с упомянутыми именами могут чувствовать мощный импульс сменить свою сферу деятельности, как утверждает астролог Борис Зак. Вопрос лишь в том, на что именно обратить внимание?

Плутон благоволит тем профессиям, которые связаны с экстремальными ситуациями, глубокими знаниями и спасением других. Кроме того, в сфере финансов и управления деньгами — там, где нужна способность к анализу и решительности. И это ещё не всё! Психология и психиатрия — области, в которых можно использовать свою проницательность и желание помогать. Также подойдут профессии, связанные с работой в МЧС, полиции или даже вооружённых силах — там, где важны решимость и желание быть полезной обществу.

Эти имена в ноябре требуют перемен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

«Вообще текущий период, начиная с сентября, благоволит кардинальным изменениям в жизни. Потому, если вы, дорогие дамы, давно думали поменять профессию на что-то совершенно новое, сейчас самое подходящее время это сделать», — говорит Борис Зак, астролог, таролог по бизнесу и отношениям.