В эти 3 дня ноября 2024 нужно проводить уборку, чтобы в доме всегда водились деньги

В ноябре есть три дня с особенной энергетикой, когда уборка способна не только освежить пространство, но и привлечь удачу в финансовых делах. Используйте эти даты как возможность для очищения дома — и результат может вас удивить.

2 ноября — первый лунный день: энергия на привлечение достатка

Как ноябрьская уборка притягивает деньги. Фото © Freepik / rawpixel.com

2 ноября наступает мощный момент лунного цикла — день роста Луны. В это время важно навести порядок, чтобы настроить дом на приём положительной энергии и новых возможностей. Начните с углов и сложных мест — например, пыльных шкафов и дальних полок. Считается, что такие действия очищают энергетическое пространство и готовят его для притока финансов. Психологи также отмечают, что именно в этот период у людей повышена мотивация к изменению и началу новых дел.

11 ноября — зеркальная дата для освобождения от финансовых преград

Уборка дома: три лучших дня в ноябре. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Trzykropy

11 ноября — день, который сами цифры делают уникальным. В зеркальные даты внимание стоит уделить порядку на рабочем столе, документации и личным вещам. Приберитесь в папках, выбросите ненужные бумаги, избавьтесь от старых чеков — символически вы очищаете путь для карьерных успехов и убираете препятствия к финансовому росту. Фэншуй-эксперты подчёркивают, что зеркальные даты усиливают поток благоприятной энергии, а уборка в этот день помогает освободить место для новых достижений.

28 ноября — завершение лунного цикла: генеральная уборка для обновления

Какие дни ноября подходят для уборки дома. Фото © Freepik

28 ноября наступает 27-й лунный день, и это идеальное время для генеральной уборки. В эту дату можно провести влажное очищение — отмыть полы, вымыть окна и удалить старую пыль. Использование воды в уборке 28 ноября 2024 года помогает снять энергетические блоки, которые могут мешать привлечению изобилия. Чтобы усилить эффект, добавьте в воду немного эфирного масла апельсина или мяты: считается, что это помогает притянуть достаток.

Советы для максимального эффекта от уборки

Три дня ноября для денежной уборки. Фото © Freepik

Каждый из этих дней имеет свои особенности, и соблюдение простых правил поможет усилить эффект: Не оставляйте на виду лишние вещи: уберите лишние предметы с поверхностей и рабочих зон. Очищайте труднодоступные места: считается, что пыль и беспорядок в углах задерживают энергию и замедляют её поток. Вода — символ очищения: во время уборки особенно полезно использовать воду, которая помогает избавиться от накопившихся негативных энергий.