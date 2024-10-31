Панк-рокер Горшок раскрыл экстрасенсу — стоит ли русскому человеку праздновать Хэллоуин

Сегодня, когда весь мир отмечает Хэллоуин, тема празднования этого дня в России вызывает много вопросов. Почему западная традиция с тыквами и костюмами так популярна среди российской молодёжи и есть ли в этом историческая связь с нашей культурой? Ответ на этот вопрос помог найти известный экстрасенс, обратившийся к духу Михаила Горшенёва, покойного лидера группы «Король и Шут».

Какое мнение у духа Горшка про Хэллоуин в России?

Горшок и Хэллоуин: ответ духа экстрасенсу. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Одним из ключевых моментов спиритического сеанса экстрасенса и таролога Антона Мамона стал вопрос: стоит ли праздновать Хэллоуин в России? Ответ Горшка был неожиданным и лаконичным: «Велес».

На вопрос об уместности отмечания Хэллоуина на Русской земле дух ответил одним словом: «ВЕЛЕС». И это исчерпывающе пояснило его позицию. Антон Мамон Экстрасенс, таролог, писатель:

Велес, как поясняет экстрасенс, это один из верховных богов древних славян. «Славянский бог Велес — фигура, почитаемая нашими предками как хранитель мудрости, покровитель торговли и урожая. Велесова ночь, отмечавшаяся 31 октября, была временем, когда миры живых и мёртвых соприкасались. Именно эта ночь в древности стала предшественником того, что сегодня мы знаем как Хэллоуин», — поясняет эксперт.

Наши предки с таким почтением относились к данному божеству, что даже посвятили ему отдельный праздник — Велесову ночь. Приходится она аккурат на ту же дату, что и Хэллоуин с Самайном.

Мифы и правда о Хэллоуине в России

Почему Хэллоуин важен для русской культуры. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Atamanenko

Многие в России считают Хэллоуин западной выдумкой, не имеющей отношения к русской культуре. Но Мамон подчёркивает: «Мрачная эстетика этой ночи — дань уважения усопшим». Празднование Хэллоуина, по его словам, может быть осмыслено как часть традиции, отсылающей к почитанию предков и мистическим событиям прошлого.

Почему молодёжь выбирает Хэллоуин?

Популярность Хэллоуина среди молодёжи объясняется его универсальностью. Это праздник, который позволяет выражать себя, экспериментировать и приобщаться к таинственной эстетике. Для поколения, которое любит смешивать старое и новое, как говорит экстрасенс, Хэллоуин становится способом прикоснуться к истории, но при этом внести в неё современные акценты.

Покойный лидер группы «Король и Шут» Горшок, известный своей смелостью и нетривиальными взглядами, как будто говорит через Мамона: «Если это нравится молодёжи и органично встраивается в их представления о прекрасном, кто мы такие, чтобы это запрещать?»

Панк-рокер Горшок о Хэллоуине: мнение духа. Фото © ТАСС / Руслан Шамуков