Археологи воссоздали лицо умершей 400 лет назад «девушки-вампира» из Польши

Археолог и скульптор из Швеции Оскар Нильссон сумел реконструировать лицо «девушки-вампира», которую похоронили в Польше в 17 веке. Об этом сообщает Университет имени Николая Коперника в Торуни.

Девушка, похороненная в 17 веке в Польше. Фото © Университет имени Николая Коперника в Торуни

Нильссон начал собирать лицо молодой девушки ещё в апреле, а завершил работу в понедельник, 28 октября. Он приартачил к 3D копии черепа булавки разной длины, чтобы определить толщину тканей в анатомических точках лица. Далее скульптор добавил мышцы из специальной глины поверх булавок. После были прикреплены глазные яблоки и остальные слои. Оставалось только погрузить получившуюся скульптуру в силикон, вставить волосы, ресницы и брови.

Теперь скульптурное изображение девушки Зоси, как её решили назвать местные жители, будет передано в Польшу.

Археологи в 2022 году нашли женский скелет, принадлежавший девушке, жившей в XVII веке. Она скончалась в возрасте 18-20 лет, после чего была похоронена на кладбище в деревне Пень на северо-западе Польши. Примечательно, что на её шее был серп, а к пальцу одной из ног был прикреплён замок. Учёные пояснили, что в те времена таким образом оберегали покойников от вампиров, которые могли разрыть могилу.