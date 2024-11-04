Сколько женщин было у великого русского писателя Фёдора Достоевского О том, какие страсти пылали в душе Достоевского, можно судить по его романам. Женщины в них всегда цельные, страстные. Но какими они были на самом деле — женщины Достоевского? 4 ноября, 02:15 Две жены, две любовницы — каких женщин любил Фёдор Достоевский?Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia

Первая жена Достоевского Мария Исаева

В эту женщину Фёдор Достоевский пылко влюбился в Семипалатинске, куда приехал отбывать солдатскую службу после каторги. Было ему тогда 33 года, а Мария Исаева была замужем. С будущей женой и её супругом писатель познакомился на квартире некоего подполковника Беликова. Свидетели развития их отношений замечали, что Мария Исаева относилась к Достоевскому «больше с жалостью», тогда как он пылал к ней искренним чувством.

Это была стройная, миловидная 31-летняя блондинка, очень страстная и даже экзальтированная. Замужество её было несчастливым: муж — таможенный чиновник Александр Исаев — пристрастился к выпивке. Мария Исаева была образованной женщиной — она окончила пансион в Таганроге, а затем Институт благородных девиц в Астрахани. Имела французские корни — её девичья фамилия была Констант.

Спустя год знакомства с Достоевским Исаева с мужем уехали в Кузнецк, и через два месяца пьющий муж умер. Мария Исаева осталась без средств с маленьким сыном Павлом на руках. В этот момент Достоевский поддержал её: выпросил денег у знакомого и пробовал пристроить мальчика в кадетский корпус.

Он даже сорвался с места, приехал к Марии и предложил ей руку и сердце, но получил отказ: страстная француженка уже была влюблена в другого. Всё было как в романах писателя. Достоевский сумел подавить ревность и не потерять лицо. И к лучшему: быстро разочаровавшись в предмете любви, Мария Исаева вскоре приняла предложение писателя.

Они обвенчались 6 февраля 1857 года в Кузнецке, но счастья в супружеской жизни не обрели. У жены оказался тяжёлый характер. Супруги ссорились и часто жили раздельно. В начале 1960-х годов Мария Исаева заболела туберкулёзом и умерла, когда ей было всего 39 лет. «Она любила меня беспредельно, я любил её тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо… Это самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, кого я знал за всю жизнь», — так писал о жене Фёдор Достоевский. Её образ лёг в основу характеров Катерины Мармеладовой из «Преступления и наказания», Настасьи Филипповны из «Идиота» и Катерины из романа «Братья Карамазовы».

Вторая жена Фёдора Достоевского Анна Сниткина

Второй женой Достоевского стала Анна Сниткина. Фото © Wikipedia

Со второй женой, Анной, писателя свёл случай. Из-за нищеты он был вынужден подписать кабальный договор с издателем. И чтобы успеть в срок, нанял стенографистку — 20-летнюю девицу Анну Сниткину. Анна уже была заочно влюблена в Достоевского и зачитывалась его романами. К моменту, когда в новом романе писателя «Игрок» была поставлена точка, Достоевский понял, что любим и любит. Чувство ко второй жене было иным — оно было спокойным.

«При конце романа заметил я, что стенографистка моя меня искренне любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова. А мне она всё более и более нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Она согласилась». Они проживут вместе 14 лет, а после его смерти она так больше и не выйдет замуж.

Какой она была? Она была сподвижницей, любящей и понимающей. Однажды она заложила приданое, чтобы помочь мужу расплатиться с долгами. Приданое она так и не смогла вернуть. Поняв, что муж — игрок и не умеет распоряжаться деньгами, она взяла все финансовые вопросы ведения хозяйства на себя.

Она сумела добиться того, что Достоевский бросил играть, и полностью освободила его долгов. Она наладила быт, вела переговоры с издателями и сама издавала сочинения мужа. Жизнь её не была сладкой. Достоевский не раз проигрывался в пух и прах, а двое детей четы Достоевских умерли в младенчестве. Скончалась, не прожив и трёх месяцев, первенец Сонечка, не дожил до трёх лет сын Алёша. Счастье родителей составили дочь Любовь и сын Фёдор. Анне Достоевский посвятил роман «Братья Карамазовы».

Когда писатель скончался, Анне было всего 34 года. Она взяла на себя тяжёлый труд издания его произведений, составила биографию и опубликовала ценные воспоминания. Интересная деталь: Анна Достоевская (Сниткина) была одной из первых филателисток России — она коллекционировала марки.

Любовь-ненависть. Аполлинария Суслова

Аполлинария Суслова. Фото © Wikipedia / Александр Фёдорович Эйхенвальд

Но между пылкой любовью к Марии Констант и зрелой любовью к Анне Фёдор Достоевский дважды был влюблён в других женщин. С роковой красавицей Аполлинарией Сусловой его в начале 1860-х годов связала любовь-ненависть. Ему было 40 лет, ей — 21. Он ещё был в первом браке, она хотела, чтобы он принадлежал ей полностью. Роман был бурным, но коротким. Она называла его жену «чахоточной», он её называл «больной эгоисткой».

«Она требует от людей всех совершенств, не прощает ни единого несовершенства... сама же избавляет себя от самых малейших обязанностей к людям», — так характеризовал он Аполлинарию. «Я люблю… очень люблю, но уже не хотел бы любить её».

Когда после очередной пылкой ссоры Суслова уехала в Париж одна, Достоевский бросился следом. Но было поздно — она уже влюбилась во француза. Для Достоевского ситуация повторилась один в один как с первой женой. Вскоре Суслова разочаровалась в новом избраннике и умоляла Достоевского приехать к ней в Париж. А когда обнаружила, что тот уже не так влюблён в неё, устроила сцену: явилась к нему с ножом и заявила, что зарежет им своего француза. Писатель отобрал у женщины нож и уехал с ней в Германию.

После того как Достоевский овдовел, он повторно предложил Сусловой выйти за него замуж, но та отказалась, и зря: вскоре Достоевский женился на Анне Сниткиной, а страстная Аполлинария навсегда осталась на страницах романов. Её черты критики находят в образе Полины из романа «Игрок», в образе Настасьи Филипповны из «Идиота» и в образе Грушеньки из «Братьев Карамазовых».

Уступить она не может. Анна Корвин-Круковская

В 1864 году Достоевский познакомился с начинающей писательницей Анной Корвин-Круковской, и она едва не стала его невестой. Это была высокая, стройная, красивая блондинка с зелёными глазами. Имение её отца находилось под Витебском, а в Петербург девица приехала с матерью, втайне мечтая стать писательницей.

Судя по всему, она очень нравилась Фёдору Достоевскому, тот всячески поощрял её литературные опыты, но быстро понял, что девица чересчур самостоятельная. «Она чрезвычайно умна, развита, литературно образованна, и у неё прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но её убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может. ...Навряд ли поэтому наш брак мог быть счастливым», — признавался писатель.

Анна тоже это понимала. «Его жена должна совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нём думать. А я этого не могу, я сама хочу жить!» — писала она о Достоевском. Некоторые критики считают, что именно она стала прототипом Аглаи в романе «Идиот».

Каких женщин Достоевский не любил

Известно, что Достоевский любил кротких женщин, женщин, живущих богатой духовной жизнью. Он не любил нигилисток, феминисток и других представительниц женского пола, выступающих за равноправие. Ему не нравились неряшливость в одежде, грубые слова из женских уст, наглый тон и разговоры о правах женщин и о том, что они тоже должны получать высшее образование. Всё это вызывало в нём отвращение. Впрочем, с возрастом он стал несколько терпимее и даже говорил, что «много ждёт от русских женщин».

Авторы Майя Новик