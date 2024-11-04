Народный тест: Попробуйте отгадать, что в разных уголках России означают эти слова

Все уже привыкли к питерской «шаверме» и московским «человейникам», но, приезжая в более отдалённые края страны, можно столкнуться с огромным разнообразием диалектов и произношений великого и могучего русского языка. Если вас не пугает тверской «кагат» и не вводит в заблуждение саратовское «заластать», то этот тест вы пройдёте за считаные минуты. Если слова всё-таки вызывают трудности, то придётся включить логику на максимум!