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4 ноября, 08:00

Народный тест: Попробуйте отгадать, что в разных уголках России означают эти слова

В День народного единства отправляемся в путешествие по всем уголкам нашей родины! Сможете отгадать значения местных словечек из разных регионов России?

Все уже привыкли к питерской «шаверме» и московским «человейникам», но, приезжая в более отдалённые края страны, можно столкнуться с огромным разнообразием диалектов и произношений великого и могучего русского языка. Если вас не пугает тверской «кагат» и не вводит в заблуждение саратовское «заластать», то этот тест вы пройдёте за считаные минуты. Если слова всё-таки вызывают трудности, то придётся включить логику на максимум!

Знать историю своей родины и иметь безупречную грамотность должен был каждый, кто хотел вступить в комсомол. Ответьте на семь вопросов и узнайте, приняли бы вас в ряды самого популярного молодёжного движения СССР. А этот тест пройдут только люди с идеальной памятью: нужно отгадать, про что эти шесть рекламных слоганов.

Тест: Угадайте, что значат эти новые молодёжные словечки из 2024 года
Тест: Угадайте, что значат эти новые молодёжные словечки из 2024 года
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Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © ТАСС / Александр Река

Виктория Мишинкина
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