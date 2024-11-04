Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Караулова провалилась на «Голосе». Фанаты негодуют из-за её работы с детьми

Состоялся очередной день этапа поединков, где определились финалисты из команды Юлианны Карауловой.

3 ноября, 21:17
Певица Юлианна Караулова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yulianna_karaulova

Певица Юлианна Караулова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yulianna_karaulova

В эфире Первого канала 2 ноября вышел новый выпуск популярного вокального шоу «Голос. Дети». На этой неделе своих финалистов выбирала наставница Юлианна Караулова. Сначала конкурсанты были поделены на тройки, из которых в следующий этап проходил лишь один. После этого пять лучших участников исполнили ещё по песне и лишь двое из них попали в финал.

Слишком взрослые песни

Первые участники Виктория Болотских, Роман Скробот и Арина Рузманова исполнили хит прошедшего лета Ксении Минаевой «Шоколадка». Поклонники «Голоса» в официальной группе в соцсетях оставили в основном негативные комментарии. Они считают, что эта песня не подходит детям: «Слишком взрослая песня для таких маленьких детей», «Ну и что это за песня? Детки не раскрылись совсем».

Виктория Болотских, Роман Скробот и Арина Рузманова. Фото © VK / Голос. Дети

Виктория Болотских, Роман Скробот и Арина Рузманова. Фото © VK / Голос. Дети

Второй тройке — Тимофею Педанову, Максиму Локайчуку и Амалии Сухан — досталась песня Шуры «Отшумели летние дожди». Эта композиция в новой аранжировке прозвучала также неубедительно в исполнении детей. Их голоса совершенно не раскрылись. Фанаты уже не удержались и раскритиковали выбор певицы: «Очень много вопросов к выбору песни, все дети смотрятся пресно», «Провальная песня для детей, и аранжировка так себе. Юлиана разочаровывает», «Как можно таким сильным детям давать никакущие песни?» К тому же дети вышли на этот номер в странных образах, которые вряд ли кто понял.

Участники поединков в шоу «Голос. Дети» Тимофей Педанов, Максим Локайчук и Амалия Сухан. Фото © VK / Голос. Дети

Участники поединков в шоу «Голос. Дети» Тимофей Педанов, Максим Локайчук и Амалия Сухан. Фото © VK / Голос. Дети

Дарья Кузеванова, Лев Соловьёв и Алексей Адамович представили хит Лолиты «На Титанике», что тоже вызвало много споров в соцсетях: «У Карауловой ужасный музыкальный вкус, все песни — пресная попса, впрочем, как и её репертуар», «Юлианна Караулова навалила кринжа», «Юлиана, когда поворачивалась, говорила детям: «Пойдём ко мне, будем петь то, что вам нравится». Уже с трудом верится в эту фразу».

Решение и слёзы Карауловой

Тройка Елена Турчина, Кира Куликова и Эвелина Радбиль воспроизвели ещё один хит этого года «Ветер меняет направление» группы «Моя Мишель». Юлианна приняла решение в пользу Эвелины, которая не сдержала эмоций и, несмотря на проход в следующий раунд, расплакалась. Две другие участницы, глядя на подругу, тоже начали реветь прямо на сцене. Сначала их успокаивала ведущая шоу Яна Чурикова, а затем поднялась к ним и сама Караулова. Певица тоже не сдерживала слёзы и говорила слова утешения.

Участницы поединков в шоу «Голос. Дети» Елена Турчина, Эвелина Радбиль и Кира Куликова. Фото © VK / Голос. Дети

Участницы поединков в шоу «Голос. Дети» Елена Турчина, Эвелина Радбиль и Кира Куликова. Фото © VK / Голос. Дети

Конкурсанты Дарья Андриянычева, Андрей Палаев и Арина Точилова спели песню «Зима в сердце», ставшую популярной после кавера всё той же группы «Моя Мишель». Хотя в нулевые её исполнили «Гости из будущего» во главе с Евой Польной. Кажется, Юлианна является большой поклонницей группы «Моя Мишель», раз сразу два их хита прозвучали в одном выпуске.

В итоге Караулова в финал взяла Эвелину Радбиль и Арину Точилову. В следующем эфире выбирать своих финалистов будет наставник Jony.

Победители по жизни. Чего добились 30 лучших участников шоу «Голос. Дети» после проекта
Победители по жизни. Чего добились 30 лучших участников шоу «Голос. Дети» после проекта
Авторы
Кира Громова
Кира Громова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!