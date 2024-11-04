Караулова провалилась на «Голосе». Фанаты негодуют из-за её работы с детьми Состоялся очередной день этапа поединков, где определились финалисты из команды Юлианны Карауловой. 3 ноября, 21:17 Певица Юлианна Караулова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / yulianna_karaulova

В эфире Первого канала 2 ноября вышел новый выпуск популярного вокального шоу «Голос. Дети». На этой неделе своих финалистов выбирала наставница Юлианна Караулова. Сначала конкурсанты были поделены на тройки, из которых в следующий этап проходил лишь один. После этого пять лучших участников исполнили ещё по песне и лишь двое из них попали в финал.

Слишком взрослые песни

Первые участники Виктория Болотских, Роман Скробот и Арина Рузманова исполнили хит прошедшего лета Ксении Минаевой «Шоколадка». Поклонники «Голоса» в официальной группе в соцсетях оставили в основном негативные комментарии. Они считают, что эта песня не подходит детям: «Слишком взрослая песня для таких маленьких детей», «Ну и что это за песня? Детки не раскрылись совсем».

Виктория Болотских, Роман Скробот и Арина Рузманова. Фото © VK / Голос. Дети

Второй тройке — Тимофею Педанову, Максиму Локайчуку и Амалии Сухан — досталась песня Шуры «Отшумели летние дожди». Эта композиция в новой аранжировке прозвучала также неубедительно в исполнении детей. Их голоса совершенно не раскрылись. Фанаты уже не удержались и раскритиковали выбор певицы: «Очень много вопросов к выбору песни, все дети смотрятся пресно», «Провальная песня для детей, и аранжировка так себе. Юлиана разочаровывает», «Как можно таким сильным детям давать никакущие песни?» К тому же дети вышли на этот номер в странных образах, которые вряд ли кто понял.

Участники поединков в шоу «Голос. Дети» Тимофей Педанов, Максим Локайчук и Амалия Сухан. Фото © VK / Голос. Дети

Дарья Кузеванова, Лев Соловьёв и Алексей Адамович представили хит Лолиты «На Титанике», что тоже вызвало много споров в соцсетях: «У Карауловой ужасный музыкальный вкус, все песни — пресная попса, впрочем, как и её репертуар», «Юлианна Караулова навалила кринжа», «Юлиана, когда поворачивалась, говорила детям: «Пойдём ко мне, будем петь то, что вам нравится». Уже с трудом верится в эту фразу».

Решение и слёзы Карауловой

Тройка Елена Турчина, Кира Куликова и Эвелина Радбиль воспроизвели ещё один хит этого года «Ветер меняет направление» группы «Моя Мишель». Юлианна приняла решение в пользу Эвелины, которая не сдержала эмоций и, несмотря на проход в следующий раунд, расплакалась. Две другие участницы, глядя на подругу, тоже начали реветь прямо на сцене. Сначала их успокаивала ведущая шоу Яна Чурикова, а затем поднялась к ним и сама Караулова. Певица тоже не сдерживала слёзы и говорила слова утешения.

Участницы поединков в шоу «Голос. Дети» Елена Турчина, Эвелина Радбиль и Кира Куликова. Фото © VK / Голос. Дети

Конкурсанты Дарья Андриянычева, Андрей Палаев и Арина Точилова спели песню «Зима в сердце», ставшую популярной после кавера всё той же группы «Моя Мишель». Хотя в нулевые её исполнили «Гости из будущего» во главе с Евой Польной. Кажется, Юлианна является большой поклонницей группы «Моя Мишель», раз сразу два их хита прозвучали в одном выпуске.

В итоге Караулова в финал взяла Эвелину Радбиль и Арину Точилову. В следующем эфире выбирать своих финалистов будет наставник Jony.

Авторы Кира Громова