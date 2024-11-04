Ведьмины советы: как понять, что у вас живёт домовой, как с ним подружиться и задобрить

В каждом доме, где царит уют и тепло, может таиться невидимый обитатель — домовой. Он, как хранитель семейного очага, наблюдает за жизнью домочадцев, а порой и вмешивается в неё, оставляя свои загадочные знаки. Но как узнать, что домовой поселился в вашем доме? Как с ним ладить и заслужить благосклонность духа? Ответы на эти вопросы Life.ru рассказали эксперты по эзотерике. С их советами у вас получится лучше понять таинственную сущность домового и научиться находить общий язык с этим загадочным соседом.

Кто такой домовой

Кто такой домовой и стоит ли его бояться? Фото © Шедеврум

Домовой — это покровитель и хозяин дома, в народных верованиях он считается духом покойного предка. Домового обычно представляют как маленького сморщенного старика, отдалённо похожего на старшего мужчину в семье. Он никому не показывается на глаза, живёт за печкой, на чердаке или в хлеву. Если домового сердили, то он мог вредить — щипать спящих, прятать вещи, пугать, воровать продукты.

Раньше считалось, что домовым становится первый умерший в данном доме член семьи. В наше же время такой версии стали избегать в верованиях и на порядок чаще стали встречаться домовые, формирующиеся постепенно из энергии и эмоций, накапливаемых в доме.

Многие люди путают домовых и сущностей нижнего мира, живущих в неблагополучных домах: теми, что топают по ночам, садятся к вам на кровать, душат, — это недобрый, нехороший поступок, домовой так поступать не будет: он всё-таки заинтересован в благополучии хозяев. Мария Френд Ведьма, психолог

А вот пропадающие вещи, как поясняет психолог и ведьма Мария Френд, — это иногда действительно проделки домового, когда дома либо беспорядок, либо когда домового не прикармливают.

Как домовой может выдать своё присутствие

Домовой в доме: как понять, что он у вас живёт. Фото © Kinopoisk.ru

Экстрасенс Аделина Панина рассказала Life.ru, как домовой может себя выдать. Первое — это странные звуки по ночам.

Часто слышится звук шаркающей походки, иногда шаги домового можно спутать с кошачьими, но домовые редко живут рядом с домашними питомцами. Аделина Панина Экстрасенс

Однако, как продолжает экстрасенс, если вы замечали за своим питомцем странности в поведении — смотрит в одну точку, шипит или охотится на кого-то невидимого — будьте уверены — он видит домового. Или, что тоже возможно, иную и менее дружелюбную сущность.

Также о присутствии домового свидетельствуют и иные звуки — падающих или двигающихся предметов, хлопающих или скрипящих дверей, скрип половиц. «Если домовой вдруг рассердится на вас, он может украсть или спрятать нужную вещь — ключи, ножницы, катушку ниток или другую мелочь. Пропадать могут также сладости и детские вещи или игрушки. Электрические приборы могут барахлить или отказываться работать без видимых причин», — перечисляет экстрасенс.

Чем прикармливать домового

Как задобрить разбушевавшегося домового. Фото © Шедеврум

Традиция подкормки домового из желания задобрить имеет корень в фактической отдаче ему части своей энергии через эмоциональный посыл.

Важна даже не сама еда, а её эмоциональная от вас составляющая. Вы отдаёте через еду благодарность и внимание. Взамен домовой поддерживает уют в доме, может выгнать вредящую мелочь, которую вы приносите на обуви с улицы. Мария Френд Психолог, ведьма

Чем прикармливать домового? Сладостями, кашей и молоком. Повторяйте, когда чувствуете необходимость, но раз в месяц желательно угощать духа точно.

Как задобрить домового, который рассержен

Что не любят домовые, что может разозлить дух. Фото © RuTube / Мульт Детство

Аделина Панина также рассказала, что делать, если ваш домовой рассердился. И дала совет, что лучше всего оставлять для духа на ночь время от времени кусочек фрукта или печенья — так можно наладить с ним отношения.

Задобрить домового проще всего при помощи сладкого молока. Домовые вообще любят сладкое. Аделина Панина Экстрасенс

А если вы уверены, что у вас есть домовой, и не хотите с ним ссориться, обязательно оставьте для духа место в доме — угол или пространство за шкафом, куда вы не будете так часто наведываться с уборкой. Однако в остальном жилище нужно поддерживать порядок, домовой не любит хаоса, но охотно живёт там, где тепло, уютно, много зелёных растений и свежего воздуха.

Как проверить, есть ли домовой у вас дома

В каких домах можно встретить домового? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Как говорит экстрасенс, чаще всего домовые селятся в домах с историей, там, где проживало уже не одно поколение семьи, в деревенских домах и дачах. Ведьма с этим мнением согласна, также отмечая, что в большинстве многоквартирных домов домового вряд ли получится встретить.

Сомневаюсь, что в каждом доме есть домовой. В старых домах, где жило много поколений людей, он точно есть. В новых многоквартирниках — вряд ли. Мария Френд Психолог, ведьма

Как проверить, есть ли домовой у вас дома? Если вы с чувствованием энергии не в ладах, то поставьте на холодильник дары и попросите домового дать вам знак. Экстрасенс также поясняет, как просить у домового. Для этого нужно поставить дары и своими словами поблагодарить его за работу, попросить благополучия и чистоты вашему дому.

«Разыгравшегося домового может усмирить рябина», — подсказывает Мария Френд. И затем добавляет, что домовые любят мир и покой в семье. Брань, ссоры и ругань могут его разозлить, и дух начнёт шалить.