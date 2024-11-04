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4 ноября, 06:00

Ведьмины советы: как понять, что у вас живёт домовой, как с ним подружиться и задобрить

Ночами у вас происходят странные вещи? Возможно, в доме поселился домовой — мифический дух-хранитель, обитающий в человеческих домах. Life.ru рассказывает, как распознать его присутствие.

В каждом доме, где царит уют и тепло, может таиться невидимый обитатель — домовой. Он, как хранитель семейного очага, наблюдает за жизнью домочадцев, а порой и вмешивается в неё, оставляя свои загадочные знаки. Но как узнать, что домовой поселился в вашем доме? Как с ним ладить и заслужить благосклонность духа? Ответы на эти вопросы Life.ru рассказали эксперты по эзотерике. С их советами у вас получится лучше понять таинственную сущность домового и научиться находить общий язык с этим загадочным соседом.

Кто такой домовой

Кто такой домовой и стоит ли его бояться? Фото © Шедеврум

Кто такой домовой и стоит ли его бояться? Фото © Шедеврум

Домовой — это покровитель и хозяин дома, в народных верованиях он считается духом покойного предка. Домового обычно представляют как маленького сморщенного старика, отдалённо похожего на старшего мужчину в семье. Он никому не показывается на глаза, живёт за печкой, на чердаке или в хлеву. Если домового сердили, то он мог вредить — щипать спящих, прятать вещи, пугать, воровать продукты.

Раньше считалось, что домовым становится первый умерший в данном доме член семьи. В наше же время такой версии стали избегать в верованиях и на порядок чаще стали встречаться домовые, формирующиеся постепенно из энергии и эмоций, накапливаемых в доме.

Многие люди путают домовых и сущностей нижнего мира, живущих в неблагополучных домах: теми, что топают по ночам, садятся к вам на кровать, душат, — это недобрый, нехороший поступок, домовой так поступать не будет: он всё-таки заинтересован в благополучии хозяев.

Мария Френд

Ведьма, психолог

Многие люди путают домовых и сущностей нижнего мира, живущих в неблагополучных домах: теми, что топают по ночам, садятся к вам на кровать, душат, — это недобрый, нехороший поступок, домовой так поступать не будет: он всё-таки заинтересован в благополучии хозяев.
Многие люди путают домовых и сущностей нижнего мира, живущих в неблагополучных домах: теми, что топают по ночам, садятся к вам на кровать, душат, — это недобрый, нехороший поступок, домовой так поступать не будет: он всё-таки заинтересован в благополучии хозяев.

А вот пропадающие вещи, как поясняет психолог и ведьма Мария Френд, — это иногда действительно проделки домового, когда дома либо беспорядок, либо когда домового не прикармливают.

Как домовой может выдать своё присутствие

Домовой в доме: как понять, что он у вас живёт. Фото © Kinopoisk.ru

Домовой в доме: как понять, что он у вас живёт. Фото © Kinopoisk.ru

Экстрасенс Аделина Панина рассказала Life.ru, как домовой может себя выдать. Первое — это странные звуки по ночам.

Часто слышится звук шаркающей походки, иногда шаги домового можно спутать с кошачьими, но домовые редко живут рядом с домашними питомцами.

Аделина Панина

Экстрасенс

Часто слышится звук шаркающей походки, иногда шаги домового можно спутать с кошачьими, но домовые редко живут рядом с домашними питомцами.
Часто слышится звук шаркающей походки, иногда шаги домового можно спутать с кошачьими, но домовые редко живут рядом с домашними питомцами.

Однако, как продолжает экстрасенс, если вы замечали за своим питомцем странности в поведении — смотрит в одну точку, шипит или охотится на кого-то невидимого — будьте уверены — он видит домового. Или, что тоже возможно, иную и менее дружелюбную сущность.

Также о присутствии домового свидетельствуют и иные звуки — падающих или двигающихся предметов, хлопающих или скрипящих дверей, скрип половиц. «Если домовой вдруг рассердится на вас, он может украсть или спрятать нужную вещь ключи, ножницы, катушку ниток или другую мелочь. Пропадать могут также сладости и детские вещи или игрушки. Электрические приборы могут барахлить или отказываться работать без видимых причин», — перечисляет экстрасенс.

Чем прикармливать домового

Как задобрить разбушевавшегося домового. Фото © Шедеврум

Как задобрить разбушевавшегося домового. Фото © Шедеврум

Традиция подкормки домового из желания задобрить имеет корень в фактической отдаче ему части своей энергии через эмоциональный посыл.

Важна даже не сама еда, а её эмоциональная от вас составляющая. Вы отдаёте через еду благодарность и внимание. Взамен домовой поддерживает уют в доме, может выгнать вредящую мелочь, которую вы приносите на обуви с улицы.

Мария Френд

Психолог, ведьма

Важна даже не сама еда, а её эмоциональная от вас составляющая. Вы отдаёте через еду благодарность и внимание. Взамен домовой поддерживает уют в доме, может выгнать вредящую мелочь, которую вы приносите на обуви с улицы.
Важна даже не сама еда, а её эмоциональная от вас составляющая. Вы отдаёте через еду благодарность и внимание. Взамен домовой поддерживает уют в доме, может выгнать вредящую мелочь, которую вы приносите на обуви с улицы.

Чем прикармливать домового? Сладостями, кашей и молоком. Повторяйте, когда чувствуете необходимость, но раз в месяц желательно угощать духа точно.

Как задобрить домового, который рассержен

Что не любят домовые, что может разозлить дух. Фото © RuTube / Мульт Детство

Что не любят домовые, что может разозлить дух. Фото © RuTube / Мульт Детство

Аделина Панина также рассказала, что делать, если ваш домовой рассердился. И дала совет, что лучше всего оставлять для духа на ночь время от времени кусочек фрукта или печенья — так можно наладить с ним отношения.

Задобрить домового проще всего при помощи сладкого молока. Домовые вообще любят сладкое.

Аделина Панина

Экстрасенс

Задобрить домового проще всего при помощи сладкого молока. Домовые вообще любят сладкое.
Задобрить домового проще всего при помощи сладкого молока. Домовые вообще любят сладкое.

А если вы уверены, что у вас есть домовой, и не хотите с ним ссориться, обязательно оставьте для духа место в доме — угол или пространство за шкафом, куда вы не будете так часто наведываться с уборкой. Однако в остальном жилище нужно поддерживать порядок, домовой не любит хаоса, но охотно живёт там, где тепло, уютно, много зелёных растений и свежего воздуха.

Как проверить, есть ли домовой у вас дома

В каких домах можно встретить домового? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

В каких домах можно встретить домового? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Baturina Yuliya

Как говорит экстрасенс, чаще всего домовые селятся в домах с историей, там, где проживало уже не одно поколение семьи, в деревенских домах и дачах. Ведьма с этим мнением согласна, также отмечая, что в большинстве многоквартирных домов домового вряд ли получится встретить.

Сомневаюсь, что в каждом доме есть домовой. В старых домах, где жило много поколений людей, он точно есть. В новых многоквартирниках — вряд ли.

Мария Френд

Психолог, ведьма

Сомневаюсь, что в каждом доме есть домовой. В старых домах, где жило много поколений людей, он точно есть. В новых многоквартирниках — вряд ли.
Сомневаюсь, что в каждом доме есть домовой. В старых домах, где жило много поколений людей, он точно есть. В новых многоквартирниках — вряд ли.

Как проверить, есть ли домовой у вас дома? Если вы с чувствованием энергии не в ладах, то поставьте на холодильник дары и попросите домового дать вам знак. Экстрасенс также поясняет, как просить у домового. Для этого нужно поставить дары и своими словами поблагодарить его за работу, попросить благополучия и чистоты вашему дому.

«Разыгравшегося домового может усмирить рябина», — подсказывает Мария Френд. И затем добавляет, что домовые любят мир и покой в семье. Брань, ссоры и ругань могут его разозлить, и дух начнёт шалить.

Помните, уважительное отношение к этому таинственному обитателю дома — это не просто суеверие, а способ сохранить гармонию в жилище, привлечь удачу и благополучие в свою жизнь, а также проявить уважение к предкам. Ранее Life.ru рассказывал про 7 неочевидных признаков, что ваша любимая женщина — потомственная ведьма.

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Шедеврум

Ольга Годуненко
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