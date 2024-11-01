Успеть до 2025 года Змеи: Всего одна практика изменит вашу жизнь в новом году

Говорят, что год Змеи — это год отшельника, потому что это животное в восточном календаре ассоциируется с мудростью, самоанализом и глубоким погружением в себя. Змея учит нас отстраняться от суеты внешнего мира и обращаться к своим внутренним ресурсам.

2025 год, как уверяют эзотерики, может заставить людей измениться изнутри, потому что змея — символ трансформации и обновления. Новый год станет периодом, когда многие почувствуют потребность переосмыслить свои ценности, цели и приоритеты.

2025 год: кого и чего ждать от Зелёной Деревянной Змеи? Фото © Шедеврум

Также змея в китайской астрологии ассоциируется с интроспекцией и самоанализом. В 2025 году люди могут столкнуться с вопросами о том, кто они есть на самом деле, что им важно в жизни и куда они хотят двигаться дальше.

А ещё эксперты по астрологии говорят, что 2025 год может быть годом пробуждения — к новым возможностям, к новым знаниям, к более глубокому пониманию себя и мира. И нельзя неподготовленным вступать в новый год Зелёной Деревянной Змеи 2025. Для этого предлагаем вам совершить одну практику, которая изменит всё в вашей жизни.

Какую магическую практику обязательно нужно совершить до начала 2025 года Змеи

Эта практика изменит вашу жизнь, начните делать её прямо сейчас. Фото © Шедеврум

Год Змеи — это время глубокой трансформации и внутренней работы. Змея, символ мудрости и обновления, призывает нас заглянуть внутрь себя, переосмыслить свои привычки и освободиться от всего, что нас ограничивает. 2025 год — это шанс стать новым, более свободным и уверенным человеком. Хотите воспользоваться этой возможностью? Тогда попробуйте вот что:

Шаг 1. Возьмите лист бумаги или откройте заметки в телефоне и запишите всё, что больше не хотите носить с собой в новом году. Это могут быть негативные черты характера (например, «плакса», «эгоистичный ребёнок»), ситуации, которые вызывают у вас страх («остаться в одиночестве», «не иметь денег», «мало зарабатывать»), или просто привычки, мешающие вам жить полной жизнью.

Возьмите лист бумаги или откройте заметки в телефоне и запишите всё, что больше не хотите носить с собой в новом году. Это могут быть негативные черты характера (например, «плакса», «эгоистичный ребёнок»), ситуации, которые вызывают у вас страх («остаться в одиночестве», «не иметь денег», «мало зарабатывать»), или просто привычки, мешающие вам жить полной жизнью. Шаг 2. С утра, до 12 часов дня, необходимо встать напротив окна, прочитать то, от чего хотите избавиться, а потом произнести: «Благодарю, со старым прощаюсь, новый этап принять соглашаюсь».

С утра, до 12 часов дня, необходимо встать напротив окна, прочитать то, от чего хотите избавиться, а потом произнести: «Благодарю, со старым прощаюсь, новый этап принять соглашаюсь». Шаг 3. Повторяйте этот ритуал каждое утро в течение 40 дней.