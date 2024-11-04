Игры разума. Названы 4 возможные причины появления призраков

В большинстве случаев люди видят призраков в состоянии так называемого сонного паралича, пишет Daily Mail. По данным издания, этому чаще всего подвержены страдающие бессонницей, тревожностью, а также пациенты с посттравматическим стрессовым расстройством.

Напомним, сонный паралич — пугающее состояние, когда спящий осознаёт себя лежащим в постели, хочет пошевелиться, но не может. Как объясняют врачи, это происходит в фазе быстрого сна, когда мозг очень активен, но тело "всё ещё спит". Интересно, что часто неспособность пошевелиться может сопровождаться жуткими видениями.

Ещё одной возможной причиной встреч с привидениями специалисты считают воздействие на мозг угарного газа от газовых плит и других бытовых приборов. Кроме того, у пациентов случаются галлюцинации во время медицинских экспериментов при воздействии электродов на мозг. Они, к примеру, часто сообщают, что видят тень стоящего позади них человека.