Ощущение одиночества оказалось так же опасно, как выкуривание 15 сигарет в день
Статистика показывает, что у людей с признаками невротического расстройства выше риск преждевременной смерти.
Одиночество и излишняя эмоциональность оказались опасными для жизни. Обложка © Freepik
Невротизм и чувство одиночества означают опасность умереть раньше времени, пишет Journal of Affective Disorders. Сообщается, что психологи выяснили это в ходе наблюдения за пятью сотнями тысяч человек в течение 17 лет.
По опубликованным данным, эти люди с 2006 по 2010 годы проходили тест на определение невротического расстройства. К концу исследования около 40 тысяч его участников (8,8%) скончались от различных причин, чаще всего от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, в меньшей степени – от проблем с нервной, дыхательной и пищеварительной системой.
Выяснилось, что невротизм в среднем повышает риск смерти от любых причин на 10%. При этом от онкологических заболеваний – на 5%, а из-за самоповреждения – в полтора раза.
Фото © Freepik/DC studio
Отметим, что среди возможных признаков невротизма – раздражительность, тревожность, неумение справляться со стрессом, а также излишняя эмоциональность, которая может проявляться в том числе в проливании слёз во время киносеанса.
Исследователи подчеркнули, что самым опасным для жизни симптомом такого расстройства оказалось ощущение одиночества. Интересно, что, по собранным данным, этому больше подвержена молодёжь и люди без высшего образования.
Ранее в США медики пожаловались на «эпидемию одиночества». Как пишет Daily Mail, Главный хирург Соединённых Штатов в отчёте за 2023 год заявил, что в повышении риска преждевременной смерти одиночество равносильно выкуриванию 15 сигарет в день.