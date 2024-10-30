Ощущение одиночества оказалось так же опасно, как выкуривание 15 сигарет в день

Невротизм и чувство одиночества означают опасность умереть раньше времени, пишет Journal of Affective Disorders. Сообщается, что психологи выяснили это в ходе наблюдения за пятью сотнями тысяч человек в течение 17 лет.

По опубликованным данным, эти люди с 2006 по 2010 годы проходили тест на определение невротического расстройства. К концу исследования около 40 тысяч его участников (8,8%) скончались от различных причин, чаще всего от рака, сердечно-сосудистых заболеваний, в меньшей степени – от проблем с нервной, дыхательной и пищеварительной системой.

Выяснилось, что невротизм в среднем повышает риск смерти от любых причин на 10%. При этом от онкологических заболеваний – на 5%, а из-за самоповреждения – в полтора раза.

Фото © Freepik/DC studio

Отметим, что среди возможных признаков невротизма – раздражительность, тревожность, неумение справляться со стрессом, а также излишняя эмоциональность, которая может проявляться в том числе в проливании слёз во время киносеанса.

Исследователи подчеркнули, что самым опасным для жизни симптомом такого расстройства оказалось ощущение одиночества. Интересно, что, по собранным данным, этому больше подвержена молодёжь и люди без высшего образования.