Тест: Назовите любимую породу кошек, а мы раскроем все тайны вашего характера

При выборе домашнего любимца нам всегда хочется полностью совпасть характерами, поведением, а иногда даже внешностью! А слова от знакомых: «Вы как две капли!» — воспринимаются как самый приятный комплимент. Ни для кого не секрет, что животные, а особенно кошки, в зависимости от породы имеют разный характер. Одни — дружелюбные компаньоны, другие — вредные одиночки, готовые продать хозяина за миску корма. На самом деле здесь всё намного глубже: ваша любимая порода пушистого любимца может сказать многое и о вашем характере. Заинтригованы? Тогда давайте начинать!