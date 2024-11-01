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1 ноября, 14:30

Тест: Назовите любимую породу кошек, а мы раскроем все тайны вашего характера

Задумываетесь завести милую кошечку или у вас дома уже живёт настоящий пушистый монстр? Вы удивитесь, насколько хозяева похожи на своих питомцев.

При выборе домашнего любимца нам всегда хочется полностью совпасть характерами, поведением, а иногда даже внешностью! А слова от знакомых: «Вы как две капли!» — воспринимаются как самый приятный комплимент. Ни для кого не секрет, что животные, а особенно кошки, в зависимости от породы имеют разный характер. Одни — дружелюбные компаньоны, другие — вредные одиночки, готовые продать хозяина за миску корма. На самом деле здесь всё намного глубже: ваша любимая порода пушистого любимца может сказать многое и о вашем характере. Заинтригованы? Тогда давайте начинать!

Домашние питомцы — это просто замечательно, но ещё лучше иметь рядом близкого любящего партнёра! Если он ещё не встретился, то оформите свадьбу мечты и узнайте первую букву имени вашего спутника. А этот тест раскроет всю правду о ваших психологических проблемах, нужно всего лишь выбрать вредную привычку.

Кошачий этикет: 7 вещей, которые бесят вашего пушистого друга
Кошачий этикет: 7 вещей, которые бесят вашего пушистого друга
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Коллаж © Life.ru, фото © Wikipedia / Lightburst, BritishEmpire, © Freepik

Виктория Мишинкина
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