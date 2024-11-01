Юрист объяснила, как грамотно уволиться с работы

Юрист Анна Черепанова напомнила россиянам об основных правилах увольнения. Если сотрудник сам принимает такое решение, то он должен написать заявление и отработать положенные две недели. Причём срок начинается со следующего дня после того, как работодатель принял документ.

«Работодатель не имеет права не принимать от работника заявление о его увольнении по собственному желанию. Однако если по какой-то причине он всё-таки нарушает правила, то заявление об увольнении можно направить работодателю по почте заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении», — объяснила Черепанова в беседе с RuNews24.ru.

Она добавила, что при увольнении работник должен получить окончательный расчёт. В него входят зарплата за отработанные дни, включая день увольнения, а также компенсация за неиспользованный отпуск. При этом заявление об увольнении необходимо предоставить в бумажном варианте. Экземпляр, отправленный по электронной почте, не предусмотрен законодательством, уточнила юрист.