Экономист подсказал два страховочных шага перед увольнением в никуда

Россиянам, которые решились на уход с нелюбимой работы, подсказали два способа сделать это безболезненно для себя и своего кошелька. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в первую очередь надо создать подушку безопасности на ближайшие три-шесть месяцев. Также важно изучить рынок труда и оценить свои шансы на получение более высокой зарплаты.

«Важно перед увольнением, особенно в никуда, оценить все возможные перспективы трудоустройства: оценить рынок труда, его потребности и тренды. Если у работника есть востребованная специальность или навыки, тогда увольнение и переход на более высокие доходы может быть более реалистичным», — рассказал экономист в беседе с «Газетой.ru».