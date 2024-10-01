Экономист подсказал два страховочных шага перед увольнением в никуда
Экономист Щербаченко: Перед увольнением надо накопить деньги на 3-6 месяцев
Россиянам, которые решились на уход с нелюбимой работы, подсказали два способа сделать это безболезненно для себя и своего кошелька. По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко, в первую очередь надо создать подушку безопасности на ближайшие три-шесть месяцев. Также важно изучить рынок труда и оценить свои шансы на получение более высокой зарплаты.
«Важно перед увольнением, особенно в никуда, оценить все возможные перспективы трудоустройства: оценить рынок труда, его потребности и тренды. Если у работника есть востребованная специальность или навыки, тогда увольнение и переход на более высокие доходы может быть более реалистичным», — рассказал экономист в беседе с «Газетой.ru».
Эксперт добавил, что наличие накоплений поможет не остаться совсем без денег в период поиска нового места работы. Надо учитывать, что порой это может продлиться несколько дней, а иногда затягивается даже на месяцы.
Один из опросов, проведённых в этом году, показал, что в среднем россияне хотят получать от 143 тысяч рублей в месяц. В свою очередь 44% российских работодателей пожаловались на бесполезных сотрудников в компании, из них 12% отметили, что таких работников много. 47% стараются понять причины отсутствия или недостатка мотивации, 42% решают вопрос кардинально — увольняют, столько же (42%) проводят беседы с подчинёнными.