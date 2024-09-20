Стало известно, сколько россиян выгорают на работе
Опрос: 59% россиян признались, что сталкиваются с выгоранием на работе
Почти каждый второй опрошенный житель России (59%) заявил, что сталкивался с выгоранием на работе. При этом 43% респондентов отметили, что работодатель никак не помогал выйти им из этого состояния. Ещё 41% отметили, что никогда не испытывали подобных проблем. Об этом свидетельствуют данные исследования страхового брокера Mainsgroup, результаты которого есть у «Газеты.ru».
По словам экспертов, чтобы справиться с выгоранием надо вести здоровый и осознанный образ жизни. Однако 82% опрошенных сказали, что никогда не работали с ментальными практиками, сменой привычек или ЗОЖ. Для таких людей особенно важно получать поддержку на рабочем месте, говорится в исследовании.
50% респондентов признались, что не берут больничные в случае необходимости. 7% не делают это из-за груза ответственности перед другими, 5% боятся подвести коллектив и начальство. Лишь 1% не берёт больничный, так как боится потерять работу, 37% не смогли назвать точную причину.
Ранее россиянам рассказали, как без лишнего стресса выйти на работу после отпуска. Важно заранее позаботиться о задачах: завершить все срочные дела до отпуска и спланировать нагрузку на первые дни после возвращения. Также не стоит забывать о физической активности. Утренние упражнения, разминка или прогулка в перерыве — это то, что помогает переключаться и сохранять сосредоточенность.