Стало известно, сколько россиян выгорают на работе

Почти каждый второй опрошенный житель России (59%) заявил, что сталкивался с выгоранием на работе. При этом 43% респондентов отметили, что работодатель никак не помогал выйти им из этого состояния. Ещё 41% отметили, что никогда не испытывали подобных проблем. Об этом свидетельствуют данные исследования страхового брокера Mainsgroup, результаты которого есть у «Газеты.ru».

По словам экспертов, чтобы справиться с выгоранием надо вести здоровый и осознанный образ жизни. Однако 82% опрошенных сказали, что никогда не работали с ментальными практиками, сменой привычек или ЗОЖ. Для таких людей особенно важно получать поддержку на рабочем месте, говорится в исследовании.

50% респондентов признались, что не берут больничные в случае необходимости. 7% не делают это из-за груза ответственности перед другими, 5% боятся подвести коллектив и начальство. Лишь 1% не берёт больничный, так как боится потерять работу, 37% не смогли назвать точную причину.