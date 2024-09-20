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Думайте о первых днях: Эксперт назвала способ вернуться к работе после отпуска без стресса

Эксперт Баушева: Нужно заранее планировать первые рабочие дни после отпуска

20 сентября, 04:00
Уставший работник. Обложка © freepik / cookie_studio

Уставший работник. Обложка © freepik / cookie_studio

Многие из нас испытывают трудности с возвращением в рабочий режим после отпуска. Профессиональный управленец и бизнес-консультант Надежда Баушева поделилась с Life.ru рекомендациями, как сделать этот переход менее стрессовым.

Для более лёгкого возвращения в рабочий режим важно заранее позаботиться о задачах. Эксперт советует завершить все срочные дела до отпуска и спланировать нагрузку на первые дни после возвращения. Это поможет избежать стресса и перенапряжения.

Использование методов тайм-менеджмента поможет эффективно распределять задачи. Баушева рекомендует несколько техник: матрица Эйзенхауэра подразумевает разделение задач по степени срочности и важности, что позволяет выделить приоритетные и делегировать или отложить менее важные; правило 1-3-5, при котором необходимо выполнение девяти дел в день, включая одно крупное, три средних и пять мелких; Fresh or Fried призывает выполнять важные задачи в первой половине дня, когда продуктивность высока.

«Также не стоит забывать о физической активности. Утренние упражнения, разминка или прогулка в перерыве — это то, что помогает переключаться и сохранять сосредоточенность. Период адаптации после отпуска требует некоторого времени и заботы о себе», — советует Баушева.

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Авторы
Артём Гапоненко
Артём Гапоненко
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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