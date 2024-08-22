Россиянам подсказали хитрый способ продлить отпуск на несколько дней

Порой сотрудники пытаются хитростью увеличить количество отпускных дней, выбирая период между выходными и праздниками. Однако руководство вправе не согласиться на такую схему, заявила «Москве 24» учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова

Она отметила, что такое дробление отпуска, несомненно, выгодно для сотрудника. Подобная манипуляция увеличит период отдыха на несколько дней. Однако работодателям зачастую неудобно отпускать на длительный срок своих подчинённых, и они имеют право не согласиться на такой перенос.

«Требовать подобное разделение отпуска сотрудник не имеет права: по Трудовому кодексу это может быть сделано только по соглашению сторон. Давать ли добро на более длительное отсутствие путём таких манипуляций, каждый работодатель должен решить самостоятельно», — подчеркнула Митрофанова.