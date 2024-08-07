Россиян предупредили о страшных последствиях отказа от отпуска

Сегодня многие отказываются от отпуска, полностью отдаваясь рабочим обязанностям и неотложным делам. Пренебрежительное отношение к собственному отдыху чревато огромными проблемами с психикой. Почему отпуском всё же не стоит пренебрегать, рассказала психолог Наталья Наумова.

"Людям необходимо отдыхать, находить возможность переключаться на другую деятельность, чтобы получать новые эмоции, впечатления, абстрагироваться, о чём-то подумать. А также нужно время, чтобы переработать эмоциональный опыт, который был приобретён на работе", — объяснила психолог в разговоре с "Вечерней Москвой".

Она добавила, что именно отказ от отпуска чаще всего приводит к развитию депрессивного и тревожного расстройств. Такого человека легко вычислить среди толпы — он нередко злится и срывается на окружающих, извечно недоволен и критикует всех подряд. Это первые признаки серьёзного переутомления, пояснила эксперт. На следующей стадии уставший сотрудник замыкается, обрывая коммуникацию с друзьями и семьёй.

По словам психолога, данное состояние иначе называется "эмоциональным выгоранием". Человек постепенно теряет интерес к жизни, становясь бесчувственным. Поэтому, как объяснила психолог, важно минимум 1–2 раза в год уходить в полноценный отпуск.