В Госдуме назвали самый выгодный месяц осени для отпуска Депутат Чаплин: Октябрь — самый выгодный месяц для отпуска осенью 18 сентября, 05:00 Октябрь — лучший месяц для тех, кто не только хочет сходить в отпуск, но и сохранить баланс между работой и отдыхом. Обложка © Freepik.com

Многие россияне не успели отдохнуть летом, поэтому уже планируют отпуск на осень. Какой месяц сезона позволит и отдохнуть, и не потерять в деньгах, Life.ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

В октябре установлено рекордно низкое число выходных — всего восемь дней. При этом рабочие дни будут составлять большую часть месяца — 23 дня из 31. Таким образом, октябрь оказывается самым привлекательным месяцем для планирования отпуска осенью. Никита Чаплин Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам

Такая пропорция позволяет сотрудникам значительно уменьшить долю взятых дней отпуска по сравнению с общим числом рабочих дней, а выплаты за отработанные дни останутся на высоком уровне. По словам Чаплина, это лучший месяц для тех, кто не только хочет насладиться полноценным отдыхом, но и сохранить баланс между работой и отдыхом, минимизировав финансовые потери.

А ранее россиянам подсказали хитрый способ продлить отпуск на несколько дней. Однако на такую схему может не согласиться руководство.