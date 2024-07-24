Как найти работу после длительного перерыва — советы HR-специалиста

Бывает так, что после длительного перерыва сложно найти хорошую работу. Что в таком случае делать и как понравиться работодателям, объяснила "Москве 24" независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Эксперт пояснила, что у женщин долгий период отдыха чаще всего связан с декретом, а у мужчин — с выгоранием и желанием "найти себя". Прежде чем приступать к поиску работы, соискателю необходимо понять, что он сейчас представляет из себя как специалист. За время перерыва могло многое измениться, поэтому, чтобы вернуться в строй, нужно трезво оценивать свои знания и способности.

"Соискателю нужно очень внимательно прочитать, что расписано в вакансиях – какие задачи, с каким программным обеспечением нужно уметь работать, и подумать, что из этого он уже умеет, а чему надо подучиться. Можно также попробовать сходить на интервью и понять, каких навыков не хватает", — отметила независимый HR-специалист.

Также важно правильно преподнести себя. Необходимо составить грамотное резюме, указав в нём свои навыки и опыт. Обучение увеличивает ценность сотрудника, любой специалист регулярно должен проходить курсы повышения квалификации, подчеркнула эксперт.