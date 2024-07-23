HR-специалист назвала 5 законных причин для увольнения с работы

Большинство сотрудников и работодателей не знают Трудовой кодекс РФ, из-за этого потом возникают проблемы при увольнении. HR-эксперт Татьяна Юсупова объяснила, в каких случаях компания на законных основаниях может распрощаться с работником. Таких причин пять.

В первую очередь работодатель вправе уволить человека, если он не прошёл испытательный срок. Однако в законодательстве прописаны определённые группы лиц, кому вовсе нельзя его устанавливать. Например, это беременные и женщины с детьми в возрасте до полутора лет, а также несовершеннолетние.

Второй причиной для увольнения может стать невыполнение своих служебных обязанностей. Ещё одно основание — нахождение на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Кроме того, могут уволить за прогул. Сотрудник также может попасть под сокращение штата. Но в последнем случае работодатель должен уведомить работника за два месяца.

"На практике по статье из ТК РФ увольняют редко. Даже если есть причина для увольнения в одностороннем порядке, работодатель просит сотрудника написать заявление по собственному желанию. Это связано с трудностью процесса официального увольнения", — отметила HR-специалист в беседе с РИАМО.