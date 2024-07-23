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23 июля, 14:48

HR-специалист назвала 5 законных причин для увольнения с работы

HR-специалист Юсупова: Испытательный срок на работе можно устанавливать не всем

Большинство сотрудников и работодателей не знают Трудовой кодекс РФ, из-за этого потом возникают проблемы при увольнении. HR-эксперт Татьяна Юсупова объяснила, в каких случаях компания на законных основаниях может распрощаться с работником. Таких причин пять.

В первую очередь работодатель вправе уволить человека, если он не прошёл испытательный срок. Однако в законодательстве прописаны определённые группы лиц, кому вовсе нельзя его устанавливать. Например, это беременные и женщины с детьми в возрасте до полутора лет, а также несовершеннолетние.

Второй причиной для увольнения может стать невыполнение своих служебных обязанностей. Ещё одно основание — нахождение на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Кроме того, могут уволить за прогул. Сотрудник также может попасть под сокращение штата. Но в последнем случае работодатель должен уведомить работника за два месяца.

"На практике по статье из ТК РФ увольняют редко. Даже если есть причина для увольнения в одностороннем порядке, работодатель просит сотрудника написать заявление по собственному желанию. Это связано с трудностью процесса официального увольнения", — отметила HR-специалист в беседе с РИАМО.

Кстати, недавний опрос показал, что жители России стали больше бояться увольнений. Довольно сильно за своё место опасаются сотрудники из сфер туризма, добычи сырья, медицины и PR. Также нестабильность своего положения ощущают представители топ-менеджмента.

Обложка ©

freepik

Алёна Зиновьева
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