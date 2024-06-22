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22 июня, 19:24

Стало известно, жители каких регионов боятся увольнений больше всего

"Газета.ru": Россияне стали больше бояться увольнений

Жители России стали больше бояться увольнений. Индекс стабильности на текущем месте работы понизился на 0,2 пункта в апреле – июне 2024 года по сравнению с началом года. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование hh.ru.

Так, меньше всего угрозу увольнения ощущают жители Центрального федерального округа, а наибольшую нестабильность — жители Дальневосточного федерального округа. По большей части об уходе с работы не беспокоятся сотрудники сферы безопасности. При этом довольно сильно за своё место опасаются занятые в туризме, добыче сырья, медицине и PR.

В то же время сильнее остальных по-прежнему чувствуют нестабильность положения представители топ-менеджмента. Исследование было проведено путём опроса более 10 тысяч работающих россиян в июне этого года.

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Ранее Росстат отчитался о реальных зарплатах жителей страны. Оказалось, что выплаты в России в марте ускорили рост до 12,9%. Кстати, недавно опрос показал, какую сумму хотели бы получать россияне, живущие в разных регионах страны. Так, в среднем респондентов устроил бы доход от 143 тысяч рублей в месяц.

Обложка ©

Freepik

Нигина Азамова
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