Стало известно, жители каких регионов боятся увольнений больше всего

Жители России стали больше бояться увольнений. Индекс стабильности на текущем месте работы понизился на 0,2 пункта в апреле – июне 2024 года по сравнению с началом года. Об этом пишет "Газета.ru" со ссылкой на исследование hh.ru.

Так, меньше всего угрозу увольнения ощущают жители Центрального федерального округа, а наибольшую нестабильность — жители Дальневосточного федерального округа. По большей части об уходе с работы не беспокоятся сотрудники сферы безопасности. При этом довольно сильно за своё место опасаются занятые в туризме, добыче сырья, медицине и PR.

В то же время сильнее остальных по-прежнему чувствуют нестабильность положения представители топ-менеджмента. Исследование было проведено путём опроса более 10 тысяч работающих россиян в июне этого года.