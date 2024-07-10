ГД одобрила обязательную компенсацию отгулов при увольнении

Так, сотрудник имеет право на отгул, если он работал в выходной день или праздник. Если в течение года он огулом не воспользовался, то этот день пойдёт в его дело. И теперь при увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные дни отдыха и выплатить за них компенсацию. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.