ГД одобрила обязательную компенсацию отгулов при увольнении
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают обязательную компенсацию неиспользованных отгулов увольняющимся сотрудникам.
Так, сотрудник имеет право на отгул, если он работал в выходной день или праздник. Если в течение года он огулом не воспользовался, то этот день пойдёт в его дело. И теперь при увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные дни отдыха и выплатить за них компенсацию. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.
А ранее Life.ru рассказывал, как на самом деле начисляются отпускные. Сумма выплат, которая положена уходящему в отпуск работнику, рассчитывается с учётом среднего дохода за последний год. При этом во внимание берётся период, когда сотрудник не находился на больничном или в командировке, а непосредственная выплата производится за все календарные дни, включая выходные, кроме официальных праздников.