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10 июля, 14:15

ГД одобрила обязательную компенсацию отгулов при увольнении

Госдума в первом чтении одобрила поправки в Трудовой кодекс, которые предусматривают обязательную компенсацию неиспользованных отгулов увольняющимся сотрудникам.

Так, сотрудник имеет право на отгул, если он работал в выходной день или праздник. Если в течение года он огулом не воспользовался, то этот день пойдёт в его дело. И теперь при увольнении работодатель обязан будет подсчитать все неиспользованные дни отдыха и выплатить за них компенсацию. Поправки могут вступить в силу с 1 марта 2025 года.

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А ранее Life.ru рассказывал, как на самом деле начисляются отпускные. Сумма выплат, которая положена уходящему в отпуск работнику, рассчитывается с учётом среднего дохода за последний год. При этом во внимание берётся период, когда сотрудник не находился на больничном или в командировке, а непосредственная выплата производится за все календарные дни, включая выходные, кроме официальных праздников.

Обложка ©

Freepik.com/wayhomestudio

Александра Вишнякова
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