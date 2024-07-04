HR-эксперт объяснил, как наказать шефа за отказ отпустить работников в жару пораньше
HR-эксперт Мурадян: Рабочий день нужно сокращать, если в офисе выше 27 градусов
Вызывай трудовую инспекцию: Как наказать начальника, если он не отпускает домой в жару. Обложка © freepik
Если температура в офисе превышает 27 градусов, начальник должен сократить рабочий день на один час. Подобные правила прописаны в Трудовом кодексе РФ. Про обязанности работодателя в период жаркой погоды рассказал HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи Гарри Мурадян.
По его словам, если начальника волнуют только рабочие задачи, а не ваше состояние, то можно просто вызвать трудовую инспекцию, которая объяснит руководству всё более понятным языком. Ну и выпишет штраф.
"Важно также понимать, что везде есть своя региональная специфика. Если мы говорим про регионы, для которых холода минус 30 градусов — привычное дело, то у них, конечно, есть свои нормативы и другие градусы", — пояснил Мурадян в беседе с NEWS.ru.
Он также заметил, что с "точки зрения бытовой логики" каждый работодатель должен обеспечить комфортные условия работы для своих подчинённых. Если же в офисе очень душно, то и работоспособность соответственно снизится.
Напомним, что в Москве установилась изматывающая жара выше +30 градусов. Такого в столице не было более 100 лет. До выходных столбики термометров будут показывать околорекордные значения, характерные разве что для самых знойных дней в южной Астрахани, — до +34 градусов. При этом ночи в Москве тоже будут "египетскими". На этом фоне в Госдуме предложили ввести для россиян сиесту в жару и отпускать домой пораньше.