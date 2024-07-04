HR-эксперт объяснил, как наказать шефа за отказ отпустить работников в жару пораньше

Если температура в офисе превышает 27 градусов, начальник должен сократить рабочий день на один час. Подобные правила прописаны в Трудовом кодексе РФ. Про обязанности работодателя в период жаркой погоды рассказал HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодёжной политике, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодёжи Гарри Мурадян.

По его словам, если начальника волнуют только рабочие задачи, а не ваше состояние, то можно просто вызвать трудовую инспекцию, которая объяснит руководству всё более понятным языком. Ну и выпишет штраф.

"Важно также понимать, что везде есть своя региональная специфика. Если мы говорим про регионы, для которых холода минус 30 градусов — привычное дело, то у них, конечно, есть свои нормативы и другие градусы", — пояснил Мурадян в беседе с NEWS.ru.