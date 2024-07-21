HR-эксперт научила легко разрешать рабочие конфликты на удалёнке
HR-эксперт Махмутова советует решать конфликты на удалённой работе по видеосвязи
Как решить рабочие конфликты между коллегами, рассказала HR-эксперт. Обложка © freepik
Рабочие конфликты — частая практика каждого представителя "офисного планктона" даже на удалёнке. При этом ссоры должны быть урегулированы продуктивно и спокойно, с избеганием накала эмоций. Для их решения необходимо следовать простым правилам: регулярно проводить видеоконференции для выражения эмоций, активно участвовать в виртуальном общении и письменно подтверждать договорённости. Об этом рассказала HR-эксперт Диана Махмутова.
"Открытость, уважение к личной жизни коллег, интерес к их увлечениям и мнениям укрепляют межличностные связи в коллективе. Развитая корпоративная культура является важнейшим инструментом поддержания здоровой атмосферы в коллективе и благополучия сотрудников", — рассказала эксперт по управлению человеческими ресурсами, член ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), победитель премии People Awards 2024 в номинации "HR-эксперт года" по версии журнала Teens and People в разговоре с РИАМО.
Также для лучшего сближения с коллективом специалист посоветовала почаще проводить онлайн-тренинги, корпоративные игры, командные соревнования. Отличным способом сближения станут и совместные командные выезды на прогулки по подготовленным тропам на равнинной местности или в горах.
"Следуя этим стратегиям, вы сможете минимизировать стресс, связанный с удалённой и гибридной работой, укрепить как профессиональные, так и личные связи, а также повысить профессиональный уровень команды благодаря здоровой психологической атмосфере", — заключила Махмутова.
По её словам, перечисленные форматы общения смогут удовлетворить вас и коллег только при наличии взаимного доверия. При этом руководитель должен быть уверен в ответственности и самостоятельности своих сотрудников, чтобы личное общение не мешало выполнению рабочих обязанностей.
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