Глобальный сбой систем Microsoft: что случилось с банками и самолётами В мире произошёл крупнейший сбой в работе компьютеров, который парализовал деятельность аэропортов, компаний, СМИ. По предварительным данным, причиной стали криворукие программисты компании CrowdStrike, выпустившие сырое обновление для антивируса. 19 июля, 10:50 В мире произошёл крупнейший сбой в работе компьютеров. Обложка © ТАСС / VCG / Visual China Group

Что случилось с Microsoft 19 июля

Глобальный сбой в работе Microsoft, произошедший сегодня, 19 июля, повлёк за собой серьёзные последствия по всему миру. В частности, в пятницу утром было отменено несколько рейсов крупных авиакомпаний США, таких как Delta, United и American Airlines, из-за проблем со связью. Аналогичные трудности наблюдаются в Испании, Германии, Турции и Австралии. Сбой также нарушил работу банковских систем и других отраслей. Так, жители Аляски сообщили о невозможности связаться со службами экстренной помощи, согласно информации телеканала News Center Fairbanks.

— В настоящее время наблюдается масштабный сбой связи, влияющий на возможность клиентов звонить по номеру 911, а также на прочие номера, не связанные со службами экстренной помощи, — говорится в сообщении.

С какими проблемами столкнулись разные страны

Соединённые Штаты: Американские авиакомпании отменили минимум 130 рейсов и задержали более 200 из-за сбоя в работе Azure.

Австралия: Банки, авиакомпании и вещательные компании Австралии сообщили о сбоях в работе своих систем. В Сиднее возникли проблемы с вылетами и прилётами, о чём рассказали в авиакомпании Virgin Australia.

Соединённое Королевство: Утренние новости на британском телеканале Sky News были прерваны из-за сбоя. Авиакомпания Ryanair также сообщила о проблемах с вылетами. Пострадало и железнодорожное сообщение, а пассажиров аэропорта Эдинбурга предупредили о возможных задержках. Проблемы затронули также сектор здравоохранения.

Китай: Microsoft подтвердила, что сбой затронул и Китай, где многие жители столкнулись с "синим экраном смерти".

Турция: Крупнейшая турецкая авиакомпания испытывает проблемы с продажей билетов и регистрацией на рейсы по всему миру. Задержки коснулись всех вылетов Turkish Airlines в Анталью и Стамбул, судя по табло аэропорта Внуково.

Украина: "Новая почта", оператор мобильной связи Vodafone и банк Sense Bank сообщили о сбоях в работе.

Франция: Air France объявила о задержках стыковочных рейсов, однако парижские аэропорты затронуты сбоем не были.

Израиль: Страна столкнулась с масштабными проблемами в государственных учреждениях, включая больницы, банки, почты и экстренные службы.

Нидерланды: Технический сбой нарушил расписание прилётов и вылетов в амстердамском аэропорту Схипхол. Местная авиакомпания KLM была вынуждена приостановить обслуживание рейсов.

По всему миру: Сбой также повлиял на платёжные системы, включая Apple Pay.

Сбой также повлиял на платёжные системы, включая Apple Pay. Фото © ТАСС / JONO SEARLE

Почему сбой не затронул Россию

Сбой в работе систем Microsoft почти не затронул российские компании и аэропорты. В марте 2022 года многие отечественные фирмы и транспортные узлы начали использовать альтернативные решения из-за приостановки деятельности Microsoft в стране.

"Россию глобальный сбой не затронул, потому что Россия под санкциями и у нас этого софта, из-за обновления которого в мире встали аэропорты, начались проблемы на железных дорогах, не проходят платежи и не работают фондовые биржи, просто нет", — заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, директор компании LiveInternet Герман Клименко.

В Министерстве цифрового развития также отметили, что глобальный сбой Windows не затронул Россию, а глобальность такого происшествия подчеркнула важность импортозамещения.

Также данный сбой не сказался на функционировании российских атомных электростанций. В концерне "Росэнергоатом" сообщили, что они работают на независимом от импорта программном обеспечении.

Когда будет решена проблема

Компания Microsoft сообщает, что активно ведёт работу по минимизации и устранению последствий текущего сбоя среди пользователей, однако восстановление системы пока не удалось осуществить. В данный момент единственный способ обхода проблемы состоит в перезагрузке повреждённого компьютера в безопасном режиме и удалении системного файла, который стал причиной сбоя. Однако это крайне затруднительно сделать в организациях, где имеются десятки тысяч компьютеров, а также на удалённых устройствах и серверах.

Несмотря на то что сбои в ПО заранее учитываются в экономических моделях рисков, ущерб от инцидента 19 июля 2024 года ещё предстоит оценить — предполагается, что он составит миллионы долларов из-за масштабности проблемы.

Основатель киберисследовательской компании Impeum Сенад Арун назвал сегодняшний день "днём гибели CrowdStrike". На фоне глобального сбоя акции Microsoft снизились на 3%, также наблюдается падение фондовых индексов в большинстве крупных стран Западной Европы.

Авторы Андрей Ананьев