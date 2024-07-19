Windows "лёг" не из-за кибератаки

Глобальный сбой в работе сервисов операционной системы (ОС) Windows не связан с кибератакой. С таким заявлением выступил Джордж Курц, глава американского разработчика Crowdstrike, специализирующегося на поставке решений в области информационной безопасности.

"Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по её решению", — говорится в публикации.