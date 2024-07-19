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19 июля, 10:43

Windows "лёг" не из-за кибератаки

Глава Crowdstrike Курц: Массовый сбой в работе Windows не связан с кибератакой

Глобальный сбой в работе сервисов операционной системы (ОС) Windows не связан с кибератакой. С таким заявлением выступил Джордж Курц, глава американского разработчика Crowdstrike, специализирующегося на поставке решений в области информационной безопасности.

"Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по её решению", — говорится в публикации.

Уточняется, что инцидент коснулся только операционной системы Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.

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Напомним, массовый сбой в работе операционной системы Windows случился 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Сбой также коснулся банков, СМИ и других отраслей. Сообщалось, что его причиной стало обновление ПО Crowdstrike.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Николай Рюмин
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