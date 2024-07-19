Windows "лёг" не из-за кибератаки
Глава Crowdstrike Курц: Массовый сбой в работе Windows не связан с кибератакой
Глобальный сбой в работе сервисов операционной системы (ОС) Windows не связан с кибератакой. С таким заявлением выступил Джордж Курц, глава американского разработчика Crowdstrike, специализирующегося на поставке решений в области информационной безопасности.
"Это не инцидент в сфере безопасности или кибератака. Проблема была выявлена, изолирована, и применяются меры по её решению", — говорится в публикации.
Уточняется, что инцидент коснулся только операционной системы Windows, техника на Mac и Linux не пострадала.
Напомним, массовый сбой в работе операционной системы Windows случился 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Сбой также коснулся банков, СМИ и других отраслей. Сообщалось, что его причиной стало обновление ПО Crowdstrike.
Shutterstock / FOTODOM / rawf8