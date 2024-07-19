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19 июля, 09:12

Названа причина глобального сбоя в работе Windows

CNBC: CrowdStrike подтвердила связь между обновлением ПО и массовыми сбоями

Американский разработчик CrowdStrike, специализирующийся на поставке решений в области информационной безопасности, подтвердил наличие связи между обновлением своего ПО до последней версии и массовыми сбоями в работе операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

"CrowdStrike известно о случаях сбоев в работе Windows, связанных с [приложением] Falcon Sensor", — передаёт телеканал слова представителя компании.

Как оказалось, проблема коснулась устройств, на которых было установлено последнее обновление ПО. На данный момент сотрудники организации принудительно "откатывают" приложение до более ранней версии.

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Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе операционной системы Windows, произошедших 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Сбой также коснулся компаний в секторах банкинга, СМИ и других отраслях.

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Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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