Названа причина глобального сбоя в работе Windows
CNBC: CrowdStrike подтвердила связь между обновлением ПО и массовыми сбоями
Американский разработчик CrowdStrike, специализирующийся на поставке решений в области информационной безопасности, подтвердил наличие связи между обновлением своего ПО до последней версии и массовыми сбоями в работе операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
"CrowdStrike известно о случаях сбоев в работе Windows, связанных с [приложением] Falcon Sensor", — передаёт телеканал слова представителя компании.
Как оказалось, проблема коснулась устройств, на которых было установлено последнее обновление ПО. На данный момент сотрудники организации принудительно "откатывают" приложение до более ранней версии.
Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе операционной системы Windows, произошедших 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Сбой также коснулся компаний в секторах банкинга, СМИ и других отраслях.
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