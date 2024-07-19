Названа причина глобального сбоя в работе Windows

Американский разработчик CrowdStrike, специализирующийся на поставке решений в области информационной безопасности, подтвердил наличие связи между обновлением своего ПО до последней версии и массовыми сбоями в работе операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

"CrowdStrike известно о случаях сбоев в работе Windows, связанных с [приложением] Falcon Sensor", — передаёт телеканал слова представителя компании.