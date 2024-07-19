Глобальный сбой парализовал работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру

Проблемы с программным обеспечением Microsoft вызвали массовый сбой в работе аэропортов по всему миру. Как пишет CNN, причиной стала облачная платформа для хранения данных Azure. Корпорация в курсе неполадок и работает над их устранением.

Тем временем в США только авиакомпания Frontier отменила 131 рейс, ещё 223 задержаны. На этом фоне American Airlines запретила взлёт всем своим бортам, хотя утверждается, что сбой не коснулся её. Как пишет газета New York Post, перевозчики Allegiant и Sun Country задержали 45% и 23% рейсов соответственно. Последняя, как заявляется, столкнулась с проблемой предоставления услуг по бронированию и регистрации билетов.

Те же проблемы наблюдаются в Австралии, где, помимо авиакомпаний, пострадали операторы связи и банки, а также в Берлине и Испании. В последней всё объясняют "инцидентом в компьютерной системе".