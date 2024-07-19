Microsoft объяснилась за глобальный сбой, который остановил мировые аэропорты

Американская корпорация Microsoft заявила о постепенной стабилизации ситуации после сбоя в сервисах компании, работа над устранением неполадок продолжается.

"Наши сервисы по-прежнему отмечают постепенную стабилизацию ситуации, в то время как мы продолжаем принимать меры по устранению неполадок", — говорится в заявлении компании в соцсети X.

Наличие проблем корпорация признала около 3:00 мск: пользователи жаловались на проблемы с доступом к приложениям облачной платформы Microsoft 365 и другим сервисам.