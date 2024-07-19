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19 июля, 07:47

Microsoft объяснилась за глобальный сбой, который остановил мировые аэропорты

Microsoft сообщила о постепенной стабилизации работы сервисов после сбоя

Американская корпорация Microsoft заявила о постепенной стабилизации ситуации после сбоя в сервисах компании, работа над устранением неполадок продолжается.

"Наши сервисы по-прежнему отмечают постепенную стабилизацию ситуации, в то время как мы продолжаем принимать меры по устранению неполадок", — говорится в заявлении компании в соцсети X.

Наличие проблем корпорация признала около 3:00 мск: пользователи жаловались на проблемы с доступом к приложениям облачной платформы Microsoft 365 и другим сервисам.

Сбой, который парализовал работу аэропортов по всему миру, не коснулся РФ
Сбой, который парализовал работу аэропортов по всему миру, не коснулся РФ

Напомним, 19 июля произошёл массовый сбой в работе Windows, из-за этого многие авиакомпании приостановили полёты. С техническими проблемами столкнулись в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Массовый сбой также затруднил функционирование компаний в секторах банкинга, СМИ и ряде других отраслей.

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Александра Вишнякова
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