Сбой, который парализовал работу аэропортов по всему миру, не коснулся РФ

Глобальный сбой, который парализовал работу авиакомпаний и аэропортов по всему миру, пока не коснулся России, об этом сообщил SHOT источник. Отечественные перевозчики продолжают выполнять рейсы, проблем с регистрацией и покупкой билетов не наблюдается.

Напомним, 19 июля наблюдается массовый сбой в работе авиакомпаний мира. Так, в США American Airlines, United Airlines и Delta Airlines приостановили полёты. Также с техническими проблемами столкнулись в Австралии, Испании, Германии и Турции. В Международном аэропорту Берлин-Бранденбург самолёты не могут взлететь и совершить посадку. По данным CNN, причина транспортного коллапса — сбой в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure.