Британский телеканал Sky News остановил вещание на фоне глобального сбоя

Британский телеканал Sky News остановил вещание на фоне глобального технологического сбоя. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

"Мы приносим извинения за сбой в вещании. Мы надеемся восстановить сигнал Sky News в скором времени", — указано в сообщении.

Как пишет американский портал The Verge, причиной масштабного сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения компании по безопасности CrowdStrike, установленного на операционных системах Windows. Устройства и серверы, на которых его установили, попросту отключаются от сети и начинают бесконечно перезагружаться, выдавая "синий экран смерти".