Британский телеканал Sky News остановил вещание на фоне глобального сбоя
Британский телеканал Sky News остановил вещание на фоне глобального технологического сбоя. Об этом говорится в опубликованном заявлении.
"Мы приносим извинения за сбой в вещании. Мы надеемся восстановить сигнал Sky News в скором времени", — указано в сообщении.
Как пишет американский портал The Verge, причиной масштабного сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения компании по безопасности CrowdStrike, установленного на операционных системах Windows. Устройства и серверы, на которых его установили, попросту отключаются от сети и начинают бесконечно перезагружаться, выдавая "синий экран смерти".
Напомним, 19 мая по всему миру начал фиксироваться массовый сбой, затронувший работу аэропортов, банков и операторов связи. По некоторым данным, причиной могли стать проблемы с облачной платформой для хранения данных Microsoft Azure. Корпорация уже работает над устранением неполадок. Тем временем в США отменены сотни авиарейсов. Аналогичный сбой наблюдается в Испании, Австралии и Германии, но не в России.
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