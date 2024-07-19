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19 июля, 07:49

Британский телеканал Sky News остановил вещание на фоне глобального сбоя

Британский телеканал Sky News остановил вещание на фоне глобального технологического сбоя. Об этом говорится в опубликованном заявлении.

"Мы приносим извинения за сбой в вещании. Мы надеемся восстановить сигнал Sky News в скором времени", — указано в сообщении.

Как пишет американский портал The Verge, причиной масштабного сбоя могло стать последнее обновление программного обеспечения компании по безопасности CrowdStrike, установленного на операционных системах Windows. Устройства и серверы, на которых его установили, попросту отключаются от сети и начинают бесконечно перезагружаться, выдавая "синий экран смерти".

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Напомним, 19 мая по всему миру начал фиксироваться массовый сбой, затронувший работу аэропортов, банков и операторов связи. По некоторым данным, причиной могли стать проблемы с облачной платформой для хранения данных Microsoft Azure. Корпорация уже работает над устранением неполадок. Тем временем в США отменены сотни авиарейсов. Аналогичный сбой наблюдается в Испании, Австралии и Германии, но не в России.

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Shutterstock / FOTODOM / d13

Матвей Константинов
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