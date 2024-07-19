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19 июля, 10:13

"Всё работает": Глобальный сбой Windows никак не затронул Кремль

Песков: Массовый сбой в работе Windows никак не затронул Кремль

Глобальный сбой в работе сервисов операционной системы (ОС) Windows не затронул Кремль. Об это сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, в Кремле всё работает без сбоев", — подчеркнул Песков.

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Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе операционной системы Windows, произошедших 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям, в том числе Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan, пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. Также сбой повлиял на работу банков и СМИ. По предварительным данным, его причиной стало обновление программного обеспечения поставщика решений в области информационной безопасности.

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Life.ru

Александр Юнашев
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