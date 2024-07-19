В Госдуме объяснили, почему Россия оказалась в выигрышном положении на фоне сбоев Windows
Депутат Немкин: Сбой Windows доказывает важность перехода на российские аналоги
Россия оказалась в выигрышном положении, перейдя на приложения и сервисы отечественных разработчиков после ухода Microsoft. Ситуация со сбоем ещё раз доказывает важность импортозамещения. Об этом в разговоре с Life.ru заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, эксперт в области IT-разработки и информационной безопасности Антон Немкин.
"Как мы уже знаем из сообщений Microsoft, сложившаяся ситуация может повлиять на любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365. Наша страна при этом может только радоваться тому, что ранее Microsoft приняла решение уйти из России и её место уже заняли отечественные разработчики. Ситуация со сбоями как раз покажет, кто из компаний в нашей стране всё ещё пытается найти лазейки и не переходить на российские решения", — прокомментировал депутат.
По словам парламентария, массовые сбои станут уроком для российских предпринимателей, которые игнорируют импортозамещение и не переходят на более стабильные отечественные аналоги.
Напомним, что 19 июля во всем мире произошёл массовый сбой в работе операционной системы Windows. Технические неполадки привели к отмене рейсов в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании и Турции. Многие пользователи сообщали о появлении так называемого "экрана смерти". Как оказалось позднее, проблемы в работе ОС произошли из-за последнего обновления ПО CrowdStrike, защищающего от кибератак. Сотрудники компании уже работают над "откатом" программы до более ранней версии.
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