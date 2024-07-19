В Госдуме объяснили, почему Россия оказалась в выигрышном положении на фоне сбоев Windows

Россия оказалась в выигрышном положении, перейдя на приложения и сервисы отечественных разработчиков после ухода Microsoft. Ситуация со сбоем ещё раз доказывает важность импортозамещения. Об этом в разговоре с Life.ru заявил член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, эксперт в области IT-разработки и информационной безопасности Антон Немкин.

"Как мы уже знаем из сообщений Microsoft, сложившаяся ситуация может повлиять на любого пользователя, пытающегося использовать различные приложения и службы Microsoft 365. Наша страна при этом может только радоваться тому, что ранее Microsoft приняла решение уйти из России и её место уже заняли отечественные разработчики. Ситуация со сбоями как раз покажет, кто из компаний в нашей стране всё ещё пытается найти лазейки и не переходить на российские решения", — прокомментировал депутат.