В Минцифры раскрыли, что сбой в Microsoft значит для России

Глобальный сбой в работе американской IT-корпорации Microsoft демонстрирует значимость импортозамещения программного обеспечения (ПО) в России, а в первую очередь — на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на данный момент информации о сбоях в работе систем в российских аэропортах не поступало.