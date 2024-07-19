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19 июля, 08:56

В Минцифры раскрыли, что сбой в Microsoft значит для России

Минцифры: Сбой в Microsoft показывает значимость импортозамещения иностранного ПО

Глобальный сбой в работе американской IT-корпорации Microsoft демонстрирует значимость импортозамещения программного обеспечения (ПО) в России, а в первую очередь — на объектах критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

"Ситуация с Microsoft в очередной раз показывает значимость импортозамещения иностранного ПО, в первую очередь — на объектах критической информационной инфраструктуры", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что на данный момент информации о сбоях в работе систем в российских аэропортах не поступало.

Напомним, 19 июля по всему миру начал фиксироваться массовый сбой, затронувший работу аэропортов, банков и операторов связи. По некоторым данным, причиной могли стать проблемы с облачной платформой для хранения данных Microsoft Azure. Корпорация уже работает над устранением неполадок. Тем временем в США отменены сотни авиарейсов. Аналогичный сбой наблюдается в Испании, Австралии и Германии, но не в России.

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Unsplash / Praswin Prakashan

Наталья Исакова
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