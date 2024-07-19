Масштабный сбой Microsoft "положил" работу банков по всему миру
Банки четырёх стран столкнулись с проблемами из-за масштабного сбоя Microsoft
Масштабный сбой в работе американской IT-корпорации Microsoft "положил" работу банков и платёжных систем Австралии и Новой Зеландии. Об этом пишет портал Crisis24.
О проблемах уже сообщили National Australia Bank (Австрилия), Bendigo Bank (Австралия), Commonwealth Bank of Australia (Австралия), Bank of New Zealand (Новая Зеландия), ASB Bank (Новая Зеландия). Их клиенты, в частности, испытывают трудности при проведении электронных платежей.
Сбой также нарушил работу крупнейшего по количеству клиентов банка Южно-Африканской Республики (ЮАР) — Capitec. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, клиенты все ещё могут проводить операции по картам. Банк Израиля также заявил, что ситуация с Microsoft оказала "частичное влияние на банковскую систему страны".
Ранее Life.ru сообщал о массовых сбоях в работе операционной системы Windows, произошедших 19 июля. В результате неполадок многим авиакомпаниям пришлось отменить рейсы. О технических проблемах заявили в аэропортах США, Австралии, Новой Зеландии, Испании, Германии, Великобритании, Турции. В частности, зафиксированы сбои в авиакомпаниях Lufthansa, Scandinavian Airlines, Air France, Jetstar Japan.
Unsplash / Sam Torres