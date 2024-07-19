Масштабный сбой Microsoft "положил" работу банков по всему миру

Масштабный сбой в работе американской IT-корпорации Microsoft "положил" работу банков и платёжных систем Австралии и Новой Зеландии. Об этом пишет портал Crisis24.

О проблемах уже сообщили National Australia Bank (Австрилия), Bendigo Bank (Австралия), Commonwealth Bank of Australia (Австралия), Bank of New Zealand (Новая Зеландия), ASB Bank (Новая Зеландия). Их клиенты, в частности, испытывают трудности при проведении электронных платежей.

Сбой также нарушил работу крупнейшего по количеству клиентов банка Южно-Африканской Республики (ЮАР) — Capitec. При этом, как сообщает агентство Bloomberg, клиенты все ещё могут проводить операции по картам. Банк Израиля также заявил, что ситуация с Microsoft оказала "частичное влияние на банковскую систему страны".