Назван тревожный знак, который предрекает скорое выгорание на работе

Профессиональное выгорание может случиться из-за внешних глобальных стрессов. Но и внутренние глубокие переживания тоже могут этому поспособствовать. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказала бизнес-психолог Мария Роженко. Если эту ситуацию запустить, может начаться равнодушное отношение к жизни и, соответственно, к работе. В этом состоянии человека ничего не радует и не мотивирует. А вот предшествует этому состоянию эйфория.

"Человек начинает испытывать много ярких эмоций от нового места работы или проекта, вкладывает всего себя сверх меры, остаётся на добровольные переработки и так далее. После этой фазы наступает апатия. И если запустить это состояние, не работать с ним, то можно получить психосоматические осложнения здоровья", — пояснила Роженко.

По её словам, с первым этапом выгорания справляться легче, для этого нужно поумерить пыл. Из состояния апатии может вытащить поддержка друзей или психолога. Эксперт советует соблюдать график работы, чтобы не допустить срыва, ведь ограничение на восемь часов в день предусмотрено не случайно. Не помешает и планировать время отдыха. Досуг лучше разнообразить спортзалом, походами в театр и так далее. Порой можно просто полежать на диване и посмотреть старый фильм, чтобы дать отдохнуть мозгу от новой информации и принятия решений.