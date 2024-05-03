Психолог дала 8 советов, которые помогут перезагрузиться после работы и спастись от выгорания

В современном мире границы между работой и личной жизнью всё сильнее размываются, а риск получить выгорание быстро растёт. Как в таких условиях держать в порядке своё эмоциональное состояние и не уходить в крайности, объяснила психолог Ольга Романив.

По словам специалиста, первое, что помогает "выдохнуть", — это физическая активность: нужно найти вид спорта по душе и уделять ему время, если же этого времени не хватает, то даже короткая прогулка после работы сильно снизит уровень напряжения. Также психолог отметила техники релаксации: йога, дыхательные практики и медитация помогут переключиться с рабочих задач на состояние покоя и расслабления.

"Занятия, которые приносят удовольствие и позволяют отвлечься от профессиональной деятельности, наполняют жизнь смыслом и радостью. Хобби — это не только способ отдохнуть, но и возможность развить новые навыки", — приводит третью рекомендацию эксперта "Вечерняя Москва".

Не стоит исключать и общение с близкими и друзьями, так как оно улучшает социальные связи. А вот отключаться от цифрового мира нужно регулярно, чтобы не допустить переизбытка информации.

Немаловажна и здоровая диета. Она напрямую влияет на наше физическое состояние, от которого, в свою очередь, зависит эмоциональное. Кроме того, психолог рекомендует придумать себе ритуал окончания рабочего дня, который будет сигнализировать о завершении трудовой активности. Внимание стоит обратить также на качественный сон, не менее семи-восьми часов, и рефлексию — подумать в конце дня пять-десять минут о своих достижениях и о том, что можно улучшить.

Если же вы чувствуете, что не справляетесь с напряжением и не можете самостоятельно сохранить эмоциональный баланс, то специалист призывает не стесняться обращаться за психологической помощью.