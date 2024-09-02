HR-специалист раскрыла ошибки в соцсетях, которые могут сгубить карьеру

Не все люди осознают, какое сильное влияние оказывают соцсети на жизнь. Например, негативные и оскорбительные посты могут стать причиной для увольнения, а также затруднить поиск новой работы или партнёров. Об этом рассказала карьерный консультант Оксана Семёнова в интервью радио Sputnik.

Прежде всего, она напомнила, что сотрудники не могут разглашать конфиденциальную информацию о компании и её клиентах. Поэтому лучше избегать селфи у монитора с данными.

«Не раскрывайте тайную информацию о намечающихся сделках. Помните, что конкуренты вашей компании могут следить за вами в соцсетях», — добавила Семёнова.

Кроме того, надо следить за публикацией фото и видео. Например, для некоторых компаний неприемлемо, чтобы их сотрудник выставлял себя на всеобщее обозрение в купальнике или танцующим с коктейлями в клубах. Это может вызвать негативную реакцию со стороны клиентов и партнёров компании, а также подорвать доверие к бренду. Также HR-специалист посоветовала избегать в соцсетях конфликтов и споров.

«Ваши яростные комментарии могут увидеть те люди, которым это видеть вообще не стоит. Цифровой след не стереть. Поддерживайте профессиональный образ», — сказала она.