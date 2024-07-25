Опаздывают и волнуются: HR-специалисты назвали главные ошибки выпускников вузов
Исследование: 49% компаний не обращают внимания, какой вуз окончил специалист
Почти половина компаний не обращают внимания на то, какое конкретно высшее учебное заведение окончил молодой специалист. Это следует из последнего исследования, проведённого президентской платформой "Россия — страна возможностей" в рамках кадрового проекта "Профразвитие" совместно со стаффинговой группой ANCOR. Респондентами стали 998 HR-специалистов из самых разных отраслей экономики, в том числе промышленности, IT и телекоммуникации, а также банковского дела.
Оказалось, что 78% компаний нанимают молодые кадры, чтобы "вырастить" специалиста под свои требования, 38% — из-за наличия рутинной работы, 35% — из-за нехватки сотрудников, 27% — чтобы получить новый взгляд на устоявшиеся рабочие процессы, 25% — ради экономии бюджета, 22% — чтобы повысить узнаваемость бренда, а 9% — для соблюдения корпоративной политики.
При этом причины отказов не менее разнообразны: слишком высокие зарплатные ожидания соискателей — 47%, особенности поколения — 30%, нехватка ресурсов компании для обучения — 27%, вложения оказываются неэффективными — 23%, люди без опыта не могут работать нужное количество часов — 17%, негативный опыт в прошлом — 10%, нет выхода на молодёжную аудиторию — 7%, сложности с оформлением — 3%. Однако есть и "идеальные" новички, причём критерии универсальны.
Так, работодатель хочет видеть кандидата, умеющего обучаться, имеющего высокую мотивацию, ответственность, трудолюбие, профильное образование, совпадение по ценностям, инициативность, развитые универсальные и профессиональные навыки, опыт участия в социальных проектах и иных университетских активностях. Также HR интересуются средним баллом по учёбе, указывается в результатах опроса.
Причём зачастую соискатели допускают ряд ошибок. Они чрезмерно или, наоборот, недостаточно уверены в себе и не могут справиться с волнением, опаздывают на встречи и собеседования, неграмотно составляют резюме, не понимают суть вакансии и требований, плохо владеют универсальными навыками, ничего не знают о компании, в которую хотят устроиться, неопрятно выглядят или ведут себя неуместно.
Чаще всего работодатели ищут молодые кадры на сайтах по подбору работы — 58%, ещё 55% сотрудничают с образовательными учреждениями, 55% пользуются сарафанным радио и подыскивают выпускников через знакомых, 49% прибегают к социальным сетям и мессенджерам, 40% размещают вакансии прямо на сайте компании, 22% — на государственных сервисах, 18% обращаются в кадровые агентства, 15% — к студенческим карьерным сайтам, 11% посещают молодёжные мероприятия.
Что касается образования молодых специалистов, то, как оказалось, компании не обращают внимания, какой именно вуз окончил человек. По крайней мере, это не важно для 49% опрошенных HR-специалистов. Ещё 51% заявил обратное, причём не только в случае с узким профилем. Самыми предпочтительными учебными заведениями оказались НИУ ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, МГТУ и Финансовый университет при Правительстве России.
Напомним, другой опрос показал самых ненавистных коллег россиян. Ими оказались финансовые специалисты и бухгалтеры. Не особо мила и служба безопасности.
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