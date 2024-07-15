Милый мой бухгалтер: Составлен рейтинг самых вредных коллег, с которыми невозможно общаться

Многие россияне ходят на работу как на праздник и состоят в чудесных отношениях с коллегами, однако есть и исключения. Как оказалось, взаимодействие с финансовыми специалистами и бухгалтерами вызывает наибольшие сложности у трудящихся. Информация следует из результатов исследования, которое есть в распоряжении Life.ru.

Большинству россиян тяжело общаться по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Antonio Guillem

Согласно результатам исследования сервиса "Работа.ру", 15% опрошенных отметили, что им наиболее трудно общаться по рабочим вопросам именно с финансовыми специалистами и бухгалтерами. Так ответили работники IT (23%), финансовой сферы (18%) и сотрудники в области науки и образования (18%).

Служба безопасности также является сложным звеном для общения — 6% респондентов указали на трудности в работе с этой категорией сотрудников. Примерно по 5% опрошенных испытывают затруднения в общении с юристами, менеджерами по продажам, IT-специалистами и менеджерами по персоналу.

Нелегко общаться россиянам и с сотрудниками служб безопасности. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michal Kowalski

Рабочие и экономисты получили по 4% голосов, а инженеры — 3%. Также 3% респондентов назвали трудными для общения офис-менеджеров и секретарей. Примерно такое же количество людей (3%) призналось, что им сложно находить общий язык почти со всеми коллегами.

Интересно, что 27% мужчин не сталкиваются с трудностями в коммуникации на работе, тогда как среди женщин таких оказалось 20%. При этом 24% всех участников исследования заявили, что чувствуют себя комфортно в любом коллективе.

Примечательно, что 55% респондентов считают, что трудности в общении зависят не столько от профессии, сколько от особенностей характера и личностных качеств собеседника. С таким мнением согласились 63% женщин и 49% мужчин.