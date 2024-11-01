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1 ноября, 14:11

Развод с горным мёдом разозлил российских туристов в Абхазии

Туристка из РФ Киселева: В Абхазии под видом мёда часто продают жидкий сахар

Российская туристка Елизавета Киселева, не первый год отдыхающая в Абхазии, предупреждает о мошенничестве, с которым можно столкнуться на экскурсиях в этой республике. В разговоре с АБН24 путешественница поделилась популярной схемой развода.

На экскурсиях туристов нередко привозят на разные дегустации, одно из самых популярных мест — пасеки. Гостям предлагают попробовать натуральный горный мёд и купить несколько баночек при желании. Однако продают путешественникам обычный жидкий сахар — люди обнаруживают это уже после того, как вернутся домой.

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А ранее россиянам назвали шесть стран, куда можно отправиться на отдых без загранпаспорта. Это Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Абхазия и Северная Осетия. Попасть туда можно любым удобным способом — самолётом, по железной дороге или на машине.

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Freepik

Алена Пенчугина
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