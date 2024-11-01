Развод с горным мёдом разозлил российских туристов в Абхазии

Российская туристка Елизавета Киселева, не первый год отдыхающая в Абхазии, предупреждает о мошенничестве, с которым можно столкнуться на экскурсиях в этой республике. В разговоре с АБН24 путешественница поделилась популярной схемой развода.

На экскурсиях туристов нередко привозят на разные дегустации, одно из самых популярных мест — пасеки. Гостям предлагают попробовать натуральный горный мёд и купить несколько баночек при желании. Однако продают путешественникам обычный жидкий сахар — люди обнаруживают это уже после того, как вернутся домой.