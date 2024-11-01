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1 ноября, 14:10

Дмитриевская родительская суббота 2 ноября: Как помянуть близких и что нельзя делать

Россиянам напомнили о традициях и запретах в Дмитриевскую родительскую субботу

Каждый год в православном календаре выделяется несколько дней на то, чтобы вспомнить умерших родственников. Например, 14 мая была Радоница, 22 июня отмечалась Троицкая родительская суббота. Далее следует последний поминальный день в году — Дмитриевская суббота. Она выпала на 2 ноября, пишет URA.ru.

Утром в этот день принято ходить в церковь на службу и заказывать панихиду. После этого люди идут на могилы родственников и убираются на них. В Дмитриевскую субботу нельзя плакать и грустить, напротив, надо радоваться, что душа близких перешла в вечную жизнь.

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Оставлять угощения на могилах усопших считается давно языческим предрассудком. Лучше помянуть человека в узком семейном кругу. На стол обычно ставят кутью, а также любимые блюда умерших. Во время застолья принято вспоминать радостные моменты с покойным.

Существует мнение, что в родительскую субботу надо отложить все дела на потом, отказавшись от стирки, уборки и похода в баню. Также не принято в этот день венчаться, церковь этот обряд не проведёт.

Ранее Life.ru писал, что в России может появиться ещё один выходной благодаря православным. Предлагается не работать в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 14 октября. Этот день может стать символом единства и защиты, духовным оплотом нации.

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freepik

Алёна Зиновьева
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