В России может появиться ещё один выходной благодаря православным
Общественник Иванов предложил сделать праздник Покрова выходным днём
Православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается ежегодно 14 октября, заслуживает стать выходным днём. Таким мнением поделился глава общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.
«Покров Пресвятой Богородицы — это покров для всех воинов России, и этот праздник всегда носил такой сакральный смысл. В свете столь значимой роли церкви Покров Пресвятой Богородицы может стать символом единства и защиты, заслуживая статус официального выходного дня в России», — заявил Иванов в беседе с NEWS.ru.
Общественник подчеркнул, что церковь всегда была духовным оплотом нации. Особенно её поддержка важна во время СВО, когда каждый день является для бойцов испытанием. Иванов напомнил, что сегодня в ряды защитников страны вступают и священники, находясь вместе с другими на линии фронта.
«Они не просто проповедуют мир, но и сами идут на передовую, придавая своим словам вес», — отметил Иванов.
Ранее россиянам напомнили о выходных в День народного единстве. Перед праздником жителей РФ ждёт шестидневная рабочая неделя. А после необходимо будет отработать лишь четыре дня. При этом некоторым группам населения положены бонусы в виде двойной оплаты или отгула, если руководство попросит их выйти 3 или 4 ноября.