Юрист напомнил россиянам о бонусах за выход на работу в праздничный день

День народного единства, который по традиции празднуется в России 4 ноября, в 2024-м выпадает на понедельник. Большинство работников смогут отдохнуть в этот день. Однако тем, кому придётся всё-таки работать, предусмотрены бонусы, заявил юрист Давид Адамс в беседе с RT.

«Выходными днями объявлены 3 и 4 ноября. Однако эти дополнительные выходные компенсируются рабочей субботой 2 ноября. Таким образом, рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной, что является исключением из стандартного графика. После этой продлённой рабочей недели россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября», — объяснил эксперт.

При этом вызвать на работу в праздничные дни, а именно 3 и 4 ноября, россиян могут только в исключительных случаях. Например, если произошла чрезвычайная ситуация: производственная авария или несчастный случай. Согласно Трудовому кодексу, за выход в эти дни работник может попросить либо двойную оплату труда, либо отгул.