Юрист напомнил россиянам о бонусах за выход на работу в праздничный день
Юрист Адамс: За выход на работу 4 ноября предусмотрена двойная оплата или отгул
День народного единства, который по традиции празднуется в России 4 ноября, в 2024-м выпадает на понедельник. Большинство работников смогут отдохнуть в этот день. Однако тем, кому придётся всё-таки работать, предусмотрены бонусы, заявил юрист Давид Адамс в беседе с RT.
«Выходными днями объявлены 3 и 4 ноября. Однако эти дополнительные выходные компенсируются рабочей субботой 2 ноября. Таким образом, рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября будет шестидневной, что является исключением из стандартного графика. После этой продлённой рабочей недели россиян ожидает четырёхдневная рабочая неделя с 5 по 8 ноября», — объяснил эксперт.
При этом вызвать на работу в праздничные дни, а именно 3 и 4 ноября, россиян могут только в исключительных случаях. Например, если произошла чрезвычайная ситуация: производственная авария или несчастный случай. Согласно Трудовому кодексу, за выход в эти дни работник может попросить либо двойную оплату труда, либо отгул.
Однако не всем сотрудникам положены двойные выплаты, а только тем, кто работает по графику 5/2. В их числе люди, работающие круглый год посменно, например два дня через два. Следующие большие каникулы ждут россиян только на Новый год. Они продлятся 11 дней — с 29 декабря по 8 января. В этот период времени также будет действовать правило оплаты по двойному тарифу для тех, кто работает в обычном графике — пять дней в неделю.